Емоції, що захоплюють усю увагу: учені виявили нову причину розвитку СДУГ

Неможливість зосередитися є головною рисою СДУГ і зачіпає мільйони людей по всьому світу. Прагнучи знайти нові методи його лікування, вчені виявили, що не останню роль у його розвитку впливають наші емоції, а точніше їхній дисбаланс.

Нещодавнє дослідження вчених пролило світло на те, як дисрегуляція емоцій опосередковує зв'язок між специфічними особливостями мозку та симптомами СДУГ, потенційно вказуючи на основний шлях у розвитку цього розладу. Це ускладнення вже не раз приписували впливу різноманітних соціальних мереж і медіа платформ, однак дослідники звернули увагу на те, що автономно відбувається в нас усередині, пише PsyPost.

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Використовуючи дані дослідження Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), вчені виявили, що ключову роль відіграє площа поверхні правої парної орбітальної ділянки нижньої лобової звивини. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Mental Health, включало 672 дитини з діагнозом СДУГ і показало, що менша площа поверхні цієї ділянки мозку корелює з підвищеною дисрегуляцією емоцій, що згодом пророкує більшу вираженість симптомів СДУГ через рік.

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Хвороба, визнана через століття: історія поширеного розладу СДУГ

Синдром дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ) вражає 6-7% дітей і підлітків в усьому світі, порушуючи увагу, імпульсивний контроль і організаційні здібності. Історично СДУГ пояснювали когнітивними та мотиваційними порушеннями, але ці чинники відсутні приблизно в 30% випадків, що ставить під сумнів традиційні моделі їхньої появи. Автор дослідження, Веньцзе Хоу, і його команда запропонували третій нейропсихологічний шлях: дисрегуляцію емоцій. Цей компонент може функціонувати поряд із когнітивними порушеннями та мотиваційними дисфункціями, що зазвичай асоціюються зі СДУГ, або незалежно від них.

У дослідженні використовувалися передові методики, включно з магнітно-резонансною томографією (МРТ) для вимірювання структури мозку, генетичним аналізом з Атласу людського мозку Аллена та оцінкою регуляції емоцій за відгуками батьків. Отримані результати засвідчили тісніший зв'язок між симптомами СДУГ і дисрегуляцією емоцій, ніж із когнітивними або мотиваційними порушеннями, особливо у людей зі стійкими симптомами ускладнення.

Діти з важкими симптомами СДУГ, які демонстрували нормальні когнітивні та мотиваційні профілі, часто мали підвищені проблеми з емоційною регуляцією, що вказує на цю відмінну особливість. У дослідженні також використовувалося статистичне моделювання, щоб простежити шляхи від структури мозку до зміни поведінки. Воно показало, що зменшення площі поверхні правої частини орбіти призводить до дисрегуляції емоцій, що, своєю чергою, посилює неуважність — відмінну рису СДУГ.

Хоча дисрегуляція емоцій не була безпосередньо пов'язана з когнітивним або мотиваційним функціонуванням, її наявність сама по собі була надійним предиктором збереження симптомів, що вказує на її центральну роль у клінічному прояві СДУГ. Дослідження закликає до розроблення тонших підходів до лікування, спрямованих на регуляцію емоцій, оскільки сучасні препарати для лікування СДУГ можуть неефективно впливати на цю сферу.

Багато досліджень також показують, що діти зі СДУГ у 3-5 разів частіше стикаються з емоційними спалахами порівняно зі своїми однолітками. Такі інструменти, як Контрольний список регуляції емоцій, дедалі частіше використовуються для вимірювання проблем регуляції та адаптації втручань протягом розладу.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від СДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від СДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4 000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.