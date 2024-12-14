Волосы точно не скажут "спасибо": ученые выяснили, какой тип диеты замедляет их рост

Некоторые люди готовы пойти на многое, лишь бы их волосы быстро выросли в пышную гриву и для этого у них есть множество способов достижения цели. Однако ученые выяснили, чего точно не стоит делать людям, желающим ускорить их рост.

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Недавнее исследование ученых выявило пересечения между метаболическими преимуществами прерывистого голодания и его влиянием на рост волос. Несмотря на некоторые утверждения о том, что оно может положительно повлиять на скорость их роста, реальность оказалась совершенно иной и показала другую сторону такого метода оздоровления, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале Cell и проведенное группой под руководством биолога стволовых клеток Бинга Чжана из Университета Вестлейк, Чжэцзян, Китай, показало, что, хотя прерывистое голодание поддерживает общее метаболическое здоровье, оно может ухудшать регенерацию волос, по крайней мере у мышей. У тех из них, которых кормили с ограничением по времени (8 часов доступа к пище, 16 часов голодания) или чередованием дней приема пищи, волосы после бритья отрастали заметно медленнее, чем у мышей с непрерывным доступом к пище.

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Авторы исследования связывают это явление с окислительным стрессом. Стволовые клетки волосяных фолликулов (СКВФ), необходимые для регенерации волос, с трудом адаптируются к переходу от глюкозы к жиру в качестве источника энергии во время голодания, что приводит к запрограммированной апоптозом гибели клеток. Чжан заявил: "Во время голодания жировая ткань начинает высвобождать свободные жирные кислоты, и эти жирные кислоты поступают в недавно активированные СКВФ, но эти стволовые клетки не имеют нужного механизма для их использования".

При этом эпидермальные стволовые клетки, имеющие решающее значение для поддержания кожного барьера, не пострадали от прерывистого голодания благодаря их более высокой антиоксидантной способности. Команда Чжана также продемонстрировала, что смягчение окислительного стресса с помощью местного витамина Е или генетических улучшений может повысить выживаемость СКВФ и способствовать росту волос даже в условиях голодания.

Исследователи распространили свои выводы на людей в небольшом клиническом исследовании с участием 49 человек. Они отметили, что диета с ограничением по времени снижает скорость роста волос на 18% в течение 10 дней. Однако они предупреждают, что у людей этот эффект может быть менее выраженным из-за более медленного обмена веществ и различий в циклах роста волос. "Человеческая популяция очень неоднородна, поэтому эффект может быть разным для разных людей", — пояснил Чжан, подчеркнув необходимость проведения более масштабных исследований.

Эта работа поднимает важные вопросы о том, как прерывистое голодание влияет на другие системы организма, зависящие от функции стволовых клеток. Команда Чжана планирует изучить его влияние на заживление ран на коже и регенерацию других тканей, чтобы выявить метаболиты или меры, которые могли бы поддержать здоровье стволовых клеток во время такого изменения в распорядке питания.

Прерывистое голодание широко известно своими метаболическими преимуществами, включая потерю веса и улучшение чувствительности к инсулину. Однако реже обсуждаются нюансы его воздействия на периферические ткани. Например, окислительный стресс, вызванный метаболическим переключением, может аналогичным образом воздействовать на другие типы стволовых клеток, потенциально влияя на восстановление тканей и иммунные реакции.

Ранее Фокус писал, что интервальное голодание — не работает. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, дало понять — на изменение веса больше всего влияет размер и частота приемов пищи, а не интервал между ее приемами.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли способы избавления от седины. Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.