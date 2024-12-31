Обычный WiFi унизил человечество: ученые раскрыли серьезное ограничение нашего мозга

Многозадачность и быстрое решение проблем являются важными качествами в современном мире. Однако ученые узнали, что эволюция заложила в наш мозг подводный камень, который может никогда не дать нам возможность превзойти свои ожидание в этой области.

Related video

Недавнее исследование ученых показало сравнительно медленные темпы обработки информации человеческим мозгом, что заставило их пересмотреть его когнитивную эффективность по сравнению с современными технологиями. В результате они выяснили, что в то время как среднее Wi-Fi соединение может передавать более 260 миллионов битов в секунду, а телефонный звонок использует около 64 000 битов в секунду, человеческий мозг обрабатывает информацию со скоростью всего десять битов в секунду, согласно их расчетам, пишет Smithsonian.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Нейробиолог из Калифорнийского технологического института и соавтор исследования, опубликованного в журнале Neuron, Маркус Майстер, отметил это несоответствие. "Если попытаться выразить это в цифрах, то окажется, что мы невероятно медлительны", — заявил он. Проанализировав такие виды человеческой деятельности, как набор текста или видеоигры, и применив теорию информации, он и его команда пришли к выводу, что даже высококвалифицированные люди работают в диапазоне десяти бит в секунду.

Важно

Мозг растворяется все быстрее: ученые заявили об опасности для "биологически старых" людей

Например, опытные наборщики текста печатают в среднем 120 слов в минуту, а элитные геймеры демонстрируют быстрые рефлексы, но ни те, ни другие не превышают этот когнитивный потолок. Чтобы изучить роль физических ограничений в когнитивной обработке информации, исследователи изучили спидкубинг вслепую — менее трудоемкое занятие, требующее от участников разгадывать кубик Рубика с завязанными глазами.

Несмотря на минимальное физическое участие, обработка информации достигала максимума при скорости чуть менее 12 бит в секунду, что говорит о присущих человеку ограничениях в скорости когнитивной деятельности. Это узкое место резко контрастирует с огромным потоком сенсорных данных — по оценкам, миллиарды бит в секунду, которые человек постоянно получает, но лишь выборочно обрабатывает.

Эволюционное происхождение этих ограничений дает им потенциальные объяснения. Ранним людям для выживания требовались лишь простые когнитивные способности, такие как отслеживание сигналов окружающей среды, что далеко от современных цифровых нагрузок. Более того, исследование критикует попытки расширить человеческое познание с помощью нейро-компьютерных интерфейсов. В нем подчеркивается неспособность мозга эффективно справляться с одновременными задачами, и подчеркивается, что люди просто переключаются между задачами, а не выполняют настоящую многозадачность.

Это ограничение ставит под сомнение целесообразность ускорения взаимодействия человека и компьютера за пределы естественного порога обработки данных мозгом. Однако замедление когнитивной обработки может иметь свои преимущества, особенно для обучения и сохранения памяти, считают авторы. Например, письмо от руки требует обдуманного темпа и физической активности, что способствует лучшему пониманию и запоминанию его содержимого по сравнению с привычным нам набором текста.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.