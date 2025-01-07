Спасительное обследование: УЗИ уменьшило обращение беременных в больницы на 81%

Контроль над развитием ребенка во время беременности является ключевым фактором ее успеха. Однако недавно ученые узнали, что своевременное обследование не только помогает узнать о существующих проблемах, но и снижает риск выкидыша и других осложнений.

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Исследование Медицинской школы Университета Миннесоты выявило отчетливое преобразующее воздействие использования УЗИ в точках наблюдения (POCUS) для повышения эффективности лечения на ранних сроках беременности. Внедрение POCUS во время визитов в первом триместре беременности позволило на 81% сократить количество посещений отделения неотложной помощи и срочных визитов в клинику для пациенток, не имеющих выкидыша, пишет University of Minnesota Medical School.

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Комплексный подход, описанный в исследовании, опубликованном в журнале Annals of Family Medicine, ориентированный на беременность менее 14 недель, включал в себя ультразвуковое исследование в режиме реального времени для оценки датировки и жизнеспособности, оценки риска и немедленного консультирования в рамках одного визита.

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Доктор Элисон Ньюман, доцент университета и врач семейной медицины из M Health Fairview и автор исследования, рассказала о практических преимуществах POCUS: "Наша работа демонстрирует, что использование ультразвукового исследования в пунктах оказания помощи приносит значительную пользу пациентам, которых мы обслуживаем, решая проблемы беременности на ранних сроках в момент их выявления".

Изученый авторами подход направлен на рационализацию диагностики без ущерба для качества обслуживания, что значительно облегчает стресс, время и финансовое бремя пациентов. Программа была опробована в клинике M Health Fairview Clinic — Bethesda в 2022 году и не только позволила своевременно диагностировать аномальную беременность, но и обеспечила расширенную поддержку всех пациентов, включая тех, кто переживает выкидыш. Время диагностики угрозы выкидыша резко сократилось с 5,8 до 1,7 дня.

Полученные результаты говорят о большом потенциале широкого внедрения POCUS в клиниках семейной медицины для стандартизации и улучшения медицинской помощи на ранних сроках беременности, считают авторы. Исследовательская группа рекомендует провести дальнейшее подтверждение результатов с привлечением более крупных специалистов, чтобы согласовать полученные выводы и оптимизировать стратегии внедрения метода обследования.

Внедрение POCUS согласуется с растущей тенденцией в здравоохранении по интеграции компактных прикроватных устройств визуализации в рутинный клинический рабочий процесс. Исследования показали, что портативные ультразвуковые устройства не только повышают точность диагностики, но и со временем сокращают расходы на здравоохранение за счет минимизации ненужных вмешательств.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

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