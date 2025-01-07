Рятівне обстеження: УЗД зменшило звернення вагітних до лікарень на 81%

Контроль над розвитком дитини під час вагітності є ключовим фактором її успіху. Однак нещодавно вчені дізналися, що своєчасне обстеження не тільки допомагає дізнатися про наявні проблеми, а й знижує ризик викидня та інших ускладнень.

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Дослідження Медичної школи Університету Міннесоти виявило виразний перетворювальний вплив використання УЗД у точках спостереження (POCUS) для підвищення ефективності лікування на ранніх термінах вагітності. Впровадження POCUS під час візитів у першому триместрі вагітності дало змогу на 81% скоротити кількість відвідувань відділення невідкладної допомоги та термінових візитів до клініки для пацієнток, які не мають викидня, пише University of Minnesota Medical School.

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Комплексний підхід, описаний у дослідженні, опублікованому в журналі Annals of Family Medicine, орієнтований на вагітність менше ніж 14 тижнів, містив у собі ультразвукове дослідження в режимі реального часу для оцінки датування та життєздатності, оцінки ризику та негайного консультування в межах одного візиту.

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Докторка Елісон Ньюман, доцентка університету та лікарка сімейної медицини з M Health Fairview і авторка дослідження, розповіла про практичні переваги POCUS: "Наша робота демонструє, що використання ультразвукового дослідження в пунктах надання допомоги приносить значну користь пацієнтам, яких ми обслуговуємо, розв'язуючи проблеми вагітності на ранніх термінах у момент їх виявлення".

Вивчений авторами підхід спрямований на раціоналізацію діагностики без шкоди для якості обслуговування, що значно полегшує стрес, час і фінансовий тягар пацієнтів. Програму було випробувано в клініці M Health Fairview Clinic — Bethesda 2022 року, і вона не тільки дала змогу вчасно діагностувати аномальну вагітність, а й забезпечила розширену підтримку всім пацієнтам, включно з тими, хто переживає викидень. Час діагностики загрози викидня різко скоротився з 5,8 до 1,7 дня.

Отримані результати свідчать про великий потенціал широкого впровадження POCUS у клініках сімейної медицини для стандартизації та поліпшення медичної допомоги на ранніх термінах вагітності, вважають автори. Дослідницька група рекомендує провести подальше підтвердження результатів із залученням більших фахівців, щоб узгодити отримані висновки та оптимізувати стратегії впровадження методу обстеження.

Впровадження POCUS узгоджується зі зростаючою тенденцією в охороні здоров'я щодо інтеграції компактних приліжкових пристроїв візуалізації в рутинний клінічний робочий процес. Дослідження засвідчили, що портативні ультразвукові пристрої не тільки підвищують точність діагностики, а й згодом скорочують витрати на охорону здоров'я за рахунок мінімізації непотрібних втручань.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.