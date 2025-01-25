Выживали в настоящем аду: ученые выяснили, что Homo erectus обладали уникальными навыками

Современный человек часто сравнивается многими с тараканами в плане возможности пережить абсолютно все. Однако ученые выяснили, что такая черта присуща не только нашему виду и наши предки могли дать фору многим из нас в вопросах выживания.

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Недавнее исследование поставило под сомнение давно бытовавшее мнение о том, что только современные люди обладают способностью к адаптации в экстремальных условиях. Научная работа, проведенная в ущелье Олдупай в Танзании, выяснила, что Homo erectus, прямой предок современных людей, более двух миллионов лет назад умел выживать в самых суровых условиях, таких как засушливые пустыни, пишет ScienceAlert.

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Проанализировав кости, растительные окаменелости, образцы осадочных пород и каменные орудия, команда ученых воссоздала среду обитания Homo erectus, обнаружив ландшафт с гиперзасушливыми условиями, в которых этот вид не только выживал, но и на удивление часто возвращался к ним со временем.

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Ключевую роль в этом открытии сыграли каменные орудия и другие археологические останки, которые позволили понять стратегии выживания этих древних гомининов. Микроскопические остатки древесного угля указывали на активность лесных пожаров, а анализ отложений помог составить карту исторических изменений в реках и озерах. Тысячи каменных орудий, а также кости убитых животных показали, как Homo erectus охотились, перерабатывали пищу и использовали местные ресурсы, чтобы выжить в сложных климатических условиях.

"Проанализированные нами биогеохимические, палеоэкологические и археологические данные свидетельствуют о том, что ранние Homo уже два миллиона лет назад смогли адаптироваться к разнообразной и нестабильной среде Восточно-Африканского рифтового дна и Афромонтаны, — пояснил Майкл Петралья, антрополог и археолог из Университета Гриффита в Австралии.

Среди проанализированных артефактов были каменные орудия гомининов Фото: Communications Earth & Environment

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, позиционирует Homo erectus как универсального человека и подчеркивает устойчивость вида в засушливой среде". Пол Дуркин, геолог из Университета Манитобы и автор научной работы, подчеркнул, что эта способность к адаптации позволила Homo erectus распространиться по Африке и Евразии, став первым гоминином, преодолевшим экологические границы в глобальном масштабе.

Это открытие опровергает прежние предположения об ограниченности расселения ранних гоминин и показывает Homo erectus как ключевую фигуру в эволюционной истории человека. Интересно, что Homo erectus был не только первым гоминином, у которого развились анатомические черты, сходные с современными людьми, но и первым, кто мигрировал из Африки в больших количествах.

Несмотря на то, что этот вид вымер примерно 110 000 лет назад, он сохранялся более 1,5 миллионов лет в различных и зачастую негостеприимных регионах планеты. Петраглиа отметил: "Этот адаптивный профиль, характеризующийся устойчивостью в засушливых зонах, бросает вызов предположениям о границах расселения ранних гоминин и позиционирует Homo erectus как первого гоминина, преодолевшего экологические границы в глобальном масштабе".

Хотя современным людям уже давно приписывают исключительную адаптивность, данные из Олдупайского ущелья подчеркивают отменные навыки выживания наших предков, которые передавались и нам. Их способность переносить экстремальные условия и использовать скудные ресурсы свидетельствует о том, что адаптивность, обычно ассоциируемая с нашим видом, имеет более глубокие эволюционные корни.

Исследования показывают, что ранние предки человека демонстрировали значительную поведенческую гибкость — эволюционную черту, которая могла способствовать их выживанию в переменчивых климатических условиях.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000–86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.