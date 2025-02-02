Отрубили голову и перекрутили тело: ученые раскопали вампирское захоронение на востоке Хорватии (фото)

Археологи обнаружили захоронение мужчины, чья голова была отделена от тела, а туловище — перекручено. Это свидетельствует о том, что по мнению современников умершего, он мог превратиться в вампира и вернуться из мертвых.

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В Рачеше, на востоке Хорватии археологи обнаружили необычное захоронение под полом церкви. Останки умершего умышленно переместили, а возле головы и ног лежали большие камни, что свидетельствует о "вампирском" захоронении, пишет Arkeonews.

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Антропологический анализ подтвердил, что скелет принадлежал мужчине, с телом которого были проведены манипуляции после смерти. Наташа Шаркич, независимый археолог, которая изучала находку, прокомментировала открытие: "Мы знаем, что во многих славянских странах вера в злых духов сохранилась даже после принятия христианства. Безусловно, вера в вампиров была достаточно распространена".

Недавно опубликованная научная статья в сборнике материалов конференции "Военные ордена и их наследие" исследует причины таких посмертных изменений. Ученые предполагают, что эти практики захоронения могут отражать беспокойство и страхи, связанные со сверхъестественными существами. Исследование останков показало, что мужчина в возрасте 40-50 лет, имел признаки тяжелого физического труда и перенесенных травм. Как отмечают ученые, он умер от черепно-мозговой травмы.

Мужчина, в возрасте 40-50 лет, имел признаки тяжелого физического труда и перенесенных травм

Сначала казалось, что могила содержит большие камни, которые обвалились с соседнего сооружения. Однако, более детальный анализ выявил, что скелет — обезглавлен, а череп — положен отдельно от тела. Кроме того, туловище обнаружили лицом вниз, тогда как конечности остались в противоположной ориентации. Эти элементы указывают на то, что человека могли воспринимать как социального изгоя, и, возможно, боялись, что он вернется из мертвых.

Раскопки обнаружили архитектурный комплекс, содержащий 181 скелетное захоронение, а также многочисленные перемещенные кости Фото: Milica Nikolić

Впервые место Рачеша обнаружили в 2011 году во время полевых исследований на большем поселении Бобаре. Исторические источники указывают на то, что сначала имение контролировали тамплиеры, затем оно перешло к Ордену рыцарей госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, а затем — к местной знати.

Особенности местности и расположения указывают на то, что это место было крепостью, однако исторические свидетельства содержат упоминания о сакральном месте. Раскопки 2012-2023 годов обнаружили архитектурный комплекс, содержащий 181 скелетное захоронение, а также многочисленные перемещенные кости. Радиоуглеродный анализ показал, что большинство могил датируется XV-XVI веком.

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Большинство захоронений соответствуют традиционной практике: люди положены на спине с востока на запад, а некоторые могилы содержали личные украшения, хотя их количество было минимальным. Эти открытия важны для исследования средневековых погребальных обычаев, особенно тех, на которые повлияли суеверия, связанные со смертью и потусторонней жизнью.

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