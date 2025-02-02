Відрубали голову і перекрутили тіло: вчені розкопали вампірське поховання на сході Хорватії (фото)

Археологи виявили поховання чоловіка, чия голова була відокремлена від тіла, а тулуб — перекручений. Це свідчить про те, що на думку сучасників померлого, він міг перетворитися на вампіра та повернутися з мертвих.

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У Рачеші, на сході Хорватії археологи виявили незвичайне поховання під підлогою церкви. Останки померлого навмисне перемістили, а біля голови та ніг лежали великі камені, що свідчить про "вампірське" поховання, пише Arkeonews.

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Антропологічний аналіз підтвердив, що скелет належав чоловікові, з тілом якого були проведені маніпуляції після смерті. Наташа Шаркіч, незалежна археологиня, яка вивчала знахідку, прокоментувала відкриття: "Ми знаємо, що в багатьох слов'янських країнах віра в злих духів збереглася навіть після прийняття християнства. Безумовно, віра у вампірів була досить поширена".

Нещодавно опублікована наукова стаття у збірнику матеріалів конференції "Військові ордени та їхня спадщина" досліджує причини таких посмертних змін. Науковці припускають, що ці практики поховання можуть відображати занепокоєння та страхи, пов'язані з надприродними істотами. Дослідження останків показало, що чоловік, віком 40-50 років, мав ознаки важкої фізичної праці та перенесених травм. Як зазначають вчені, він помер від черепно-мозкової травми.

Чоловік, віком 40-50 років, мав ознаки важкої фізичної праці та перенесених травм

Спочатку здавалося, що могила містить велике каміння, яке обвалилося з сусідньої споруди. Однак, детальніший аналіз виявив, що скелет — обезголовлений, а череп — покладений окремо від тіла. Крім того, тулуб виявили обличчям донизу, тоді як кінцівки залишилися в протилежній орієнтації. Ці елементи вказують на те, що людину могли сприймати як соціального вигнанця, і, можливо, боялися, що він повернеться з мертвих.

Розкопки виявили архітектурний комплекс, що містив 181 скелетне поховання, а також численні переміщені кістки Фото: Milica Nikolić

Уперше місце Рачеша виявили у 2011 році під час польових досліджень на більшому поселенні Бобаре. Історичні джерела вказують на те, що спочатку маєток контролювали тамплієри, потім він перейшов до Ордену лицарів шпиталю Святого Іоанна Єрусалимського, а згодом — до місцевої знаті.

Особливості місцевості та розташування вказують на те, що це місце було фортецею, проте історичні свідчення містять згадки про сакральне місце. Розкопки 2012-2023 років виявили архітектурний комплекс, що містив 181 скелетне поховання, а також численні переміщені кістки. Радіовуглецевий аналіз показав, що більшість могил датується XV-XVI століттям.

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Більшість поховань відповідають традиційній практиці: люди покладені на спині зі сходу на захід, а деякі могили містили особисті прикраси, хоча їхня кількість була мінімальною. Ці відкриття важливі для дослідження середньовічних поховальних звичаїв, особливо тих, на які вплинули забобони, пов'язані зі смертю та потойбічним життям.

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