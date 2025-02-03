Хватит одной горстки в день: ученые рассказали, какие виды орехов укрепляют наш мозг

В зрелом возрасте здоровье мозга выходит на первое место, так как он становится подвержен целому ряду опасных заболеваний. Однако недавно ученые узнали, что употребление орехов может помочь защитить его от самых разрушительных из них.

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Недавнее исследование ученых выяснило, что у пожилых людей, регулярно употребляющих орехи, может быть лучше когнитивное здоровье. Исследователи проанализировали данные 883 человек в возрасте 50 лет и старше из Средиземноморского исследования здорового питания, старения и образа жизни (MEAL) на юге Италии. Они обнаружили, что у участников с более высоким потреблением орехов вероятность когнитивных нарушений была на 68 % ниже даже после учета таких факторов, как возраст, образование, физическая активность, индекс массы тела и курение, пишет News Medical.

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Полученные под руководством доктора Юстины Годос, доцента кафедры питания человека, данные, опубликованные в журнале Nutrients, подчеркивают потенциальную роль диеты, в частности употребления орехов, в сохранении функций мозга с возрастом. Снижение когнитивных способностей — растущая глобальная проблема здравоохранения, от деменции и связанных с ней расстройств страдают миллионы людей.

Важно

Защищают от деменции: ученые выяснили, что орехи могут спасти наш мозг от заболевания

Хотя генетика играет определенную роль, факторы образа жизни, включая диету, привлекают внимание благодаря своему потенциалу в снижении риска нейродегенеративных заболеваний. Богатые питательными веществами продукты, особенно те, которые ассоциируются со средиземноморской диетой, были связаны учеными с улучшением здоровья мозга.

Орехи, ключевой компонент этой диеты, содержат полезные жиры, антиоксиданты и полифенолы — соединения, известные своей способностью бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые связаны с ухудшением когнитивных функций. В то время как предыдущие исследования были посвящены в основном конкретным орехам, таким как грецкие, данное исследование было направлено на определение того, способствует ли общее потребление орехов, независимо от их вида, когнитивному оздоровлению.

Потребление участниками оценивалось с помощью опросника из 110 пунктов, охватывающего миндаль, грецкие орехи, фундук, арахис и каштаны. Медиана потребления орехов составила 11,7 грамма в день, при этом некоторые люди потребляли в среднем 39,7 грамма, а другие — всего 4,3 грамма. Когнитивные функции оценивались с помощью официального опросника психического состояния, а статистические корректировки обеспечивали независимость результатов от общего качества питания.

Исследование показало, что потребление орехов сильно коррелирует со снижением риска когнитивных нарушений, но ни один вид не показал явного преимущества. Это позволяет предположить, что когнитивные преимущества обусловлены сочетанием питательных веществ, содержащихся в различных его видах, а не в одном конкретном.

Орехи богаты полифенолами и клетчаткой, которые могут улучшить разнообразие кишечной микробиоты и целостность кишечника, что связано с улучшением работы мозга. Кроме того, соединения в орехах могут способствовать защите гематоэнцефалического барьера, снижению окислительного стресса и противодействию накоплению бета-амилоида — факторов, способствующих развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Несмотря на многообещающие ассоциации, исследование было больше обсервационным, что не позволяет доказать прямую причинно-следственную связь между потреблением орехов и когнитивными функциями, заявили авторы. Однако полученные ими данные свидетельствуют о том, что включение орехов в рацион может быть полезным для здоровья мозга в определенном возрасте.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.