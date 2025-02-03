Вирус уходит, но оставляет след: COVID-19 связали с развитием болезни Альцгеймера

Последствия последней пандемии COVID-19 все еще свежо ощущаются во многих аспектах нашей жизни. Однако недавно ученые открыли у них гораздо более отстроченные и долгосрочные осложнения, влияющие на наш мозг.

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Недавнее исследование ученых показало, что у людей, перенесших COVID-19, независимо от степени тяжести, наблюдаются изменения в биомаркерах крови, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследователи проанализировали данные крупномасштабной биомедицинской базы данных U.K. Biobank, чтобы выяснить, может ли инфекция SARS-CoV-2 способствовать развитию нейродегенеративных процессов, пишет News Medical.

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Изучив образцы плазмы крови 626 COVID-19-позитивных людей и 626 соответствующих контрольных групп, ученые выявили значительные изменения в маркерах патологии мозга, что вызывает опасения относительно долгосрочного неврологического воздействия вируса. Предыдущие исследования уже говорили о том, что вирусные инфекции могут вызывать системное воспаление, которое является известным фактором риска развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

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Однако многие из прошлых научных работ были посвящены в основном тяжелым случаям COVID-19. Цель нового исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, состояла в том, чтобы восполнить этот пробел, изучив, могут ли даже легкие или умеренные инфекции способствовать изменениям в мозге, связанным с болезнью Альцгеймера.

Ученые, под руководством доктора Юджина Даффа, научного сотрудника по информатике отделения наук о мозге, изучили образцы крови и измерили уровень белков, связанных с повреждением мозга, и обнаружили ключевые различия между теми, у кого был COVID-19, и теми, у кого его не было. У людей, у которых был обнаружен вирус, наблюдались признаки усиленного старения мозга. В их крови было меньше белка, защищающего мозг, и больше белков, связанных с повреждением клеток мозга.

Эти изменения были похожи на те, что происходят при болезни Альцгеймера, и были сопоставимы с примерно четырьмя годами нормального старения. Даже у людей с легкой формой COVID-19 наблюдались подобные эффекты, что говорит о том, что вирус может оказывать длительное воздействие на мозг.

Исследование также показало, что люди, зараженные COVID-19, хуже справлялись с когнитивными тестами, демонстрируя признаки проблем с памятью и мышлением. Сканирование мозга выявило изменения, схожие с теми, что наблюдаются на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Кроме того, анализ крови показал наличие воспаления у людей, выздоровевших от COVID-19, что может способствовать развитию долгосрочных проблем с мозгом.

Исследователи подчеркивают, что важно следить за состоянием мозга людей, перенесших этот вирус, особенно пожилых и страдающих такими заболеваниями, как высокое давление или ожирение. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как COVID-19 влияет на мозг с течением времени и что можно сделать, чтобы уменьшить его воздействие, заявили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но, похоже, они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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