Повышают риск диабета в разы: ученые назвали напитки, приводящие к развитию болезни

Диабет является распространенным заболеванием, у которого есть большое количество источников и причин проявления. Однако недавно ученые исследовали популярные напитки и выделили из них группу, которая больше всего повышает риск его развития.

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Употребление напитков с высоким содержанием сахара связали с повышенным риском развития диабета в недавнем исследовании. Эти напитки способствуют увеличению веса, резистентности к инсулину, воспалениям и нездоровому уровню холестерина, что повышает риск развития болезни больше обычного. Несмотря на усилия по снижению их потребления, сахаросодержащие напитки по-прежнему составляют почти половину добавленного сахара, потребляемого взрослыми жителями многих стран, пишет News Medical.

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Ученые полагают, что сахаросодержащие напитки могут также влиять на микробиом кишечника — совокупность бактерий в пищеварительной системе, что может играть роль в повышении риска развития диабета. Их исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что употребление сахаросодержащих напитков уменьшает количество полезных бактерий в кишечнике и увеличивает количество вредных, которые питаются сахаром, что приводит к негативным последствиям для нашего здоровья.

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Недавнее исследование было сосредоточено на взрослых в США, которые потребляют больше сахаросодержащих напитков и имеют более высокие показатели диабета. Исследователи использовали данные тысяч участников, чтобы изучить, как эти напитки влияют на кишечные бактерии и метаболиты крови — малые молекулы, участвующие в метаболизме. Результаты показали, что их употребление изменяет уровень девяти видов кишечных бактерий.

Количество полезных бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые помогают в пищеварении и защищают от воспаления, уменьшилось в разы после потребление сладких напитков. В то же время количество вредных бактерий, процветающих на сахаре, таких как Clostridium bolteae и Anaerostipes caccae, увеличилось. Ученые также выявили 179 метаболитов крови, связанных с изменениями в бактериях кишечника, причем 56 из них были напрямую связаны с потреблением сладких напитков. Некоторые из этих метаболитов, такие как глицерофосфолипиды и аминокислоты с разветвленной цепью, были связаны с плохим метаболическим здоровьем и повышенным риском развития диабета.

Люди с более высоким уровнем вредных и более низким уровнем полезных метаболитов были более склонны к развитию диабета в течение периода исследования. Однако оно имело некоторые ограничения. Исследователи, под руководительством Янбо Джана, эпидемиолога и научного сотрудника медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, собирали данные о микробиоме кишечника и диете в разное время, что могло повлиять на точность их выводов. Кроме того, исследование длилось всего три года, что затрудняет определение долгосрочных эффектов. Также, метод, использованный для измерения метаболитов крови, не мог выявить все важные вещества, такие как SCFAs.

Но даже с учетом этих ограничений полученные результаты подтверждают результаты более ранних исследований, показавших, что сахаросодержащие напитки уменьшают количество полезных бактерий в кишечнике и увеличивают количество бактерий, поедающих сахар. В последней работе использовалось современное генетическое секвенирование, которое позволяет получить более точные данные, чем старые методы.

Когда исследователи учитывали массу тела участников, связь между потреблением сахаросодержащих напитков, изменениями в кишечных бактериях и риском развития диабета ослабевала, что вызвало их интерес. Это позволило им предположить, что ожирение может играть ключевую роль в том, как сахаросодержащие напитки способствуют развитию диабета. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как это влияет на различные группы населения, и определить, может ли улучшение состояния кишечных бактерий снизить риск развития диабета, заявили авторы.

Учитывая, что более 37 миллионов одних только американцев страдают от диабета (большинство из них имеют диабет 2 типа) понимание того, как диета влияет на здоровье кишечника и метаболизм, имеет решающее значение, так как она может быть самым простым способом их защиты. Сокращение потребления напитков с высоким содержанием сахара может стать важным шагом в профилактике диабета и улучшении общего состояния здоровья миллионов, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.