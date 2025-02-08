Близнецы следовали двум разным диетам 12 недель: их результаты удивили ученых

В мире диет существует несчетное количество стратегий питания, которые обещают нам идеальное тело и крепкое здоровье. Недавно двое братьев-близнецов решили проверить два противоположные друг другу вида и после 12 недель продемонстрировали свои изменения.

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В поисках оптимальной диеты для поддержания физической формы и здоровья два близнеца начали уникальный эксперимент: каждый из них в течение определенного времени придерживался своего режима питания, после чего они сравнили результаты между собой. О попытках близнецов найти золотое сечение в диетическом мире пишет Business Insider.

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36-летние однояйцевые близнецы Росс и Хьюго Тернеры, уже известные некоторым людям в Интернете своими авантюрными поступками, решили изучить влияние на их организм высокоуглеводных и высокожировых диет. В течение 12 недель Росс придерживался высокоуглеводной диеты, а Хьюго — высокожировой и низкоуглеводной. Их эксперимент, проведенный в сотрудничестве с Университетом Лафборо, был направлен на выяснение того, как эти диеты влияют на физическую работоспособность и изменение тела.

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На протяжении всего эксперимента оба близнеца ежедневно потребляли около 3500 калорий, дополняя это регулярными тренировками, сочетающими кардио- и силовые нагрузки. Высокоуглеводная диета Росса включала такие продукты, как макароны и рис, в то время как высокожировая диета Хьюго состояла из таких продуктов, как оливковое масло, сливочное масло, орехи, яйца и авокадо. К концу исследования ученые выяснили, что Росс набрал 1 кг мышц, потерял 1 кг жира, снизил уровень холестерина и уменьшил количество висцерального жира с 11,5 до 11,1%. Хьюго, напротив, набрал 3 кг, потерял 270 грамм жира, его уровень холестерина не изменился, а висцеральный жир увеличился с 11,4 до 12,6%. Такие различные и при этом ощутимые последствия двух разных методов питания вызвали интерес у ученых из университета.

Братья также документировали свои диетические и прочие приключения на своем ютуб канале:

Для своего эксперимента с питанием близнецы заручились помощью Университета Лафборо

Эти данные продвигают идею о том, что высокоуглеводная диета может улучшить работу сердечно-сосудистой системы и способствовать потере жира, в то время как высокожировая диета может не дать таких преимуществ в этих областях. Для людей, стремящихся повысить выносливость и уменьшить жировую массу, употребление большего количества углеводов может оказаться куда более полезным.

Однако важно понимать, что диетическая реакция может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, и то, что подходит одному человеку, может оказаться не столь эффективным для другого. И хотя этот самостоятельный эксперимент близнецов Тернер предлагает интересный взгляд на две разных диеты, крайне важно подходить к ним и питанию индивидуально. Консультации с медицинскими работниками и учет личных целей и состояния здоровья являются ключевыми шагами в определении наиболее подходящего метода оздоровления и приведения нашего тела в форму, избегая различных побочных эффектов.

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