Связь длиною в миллионы лет: ученые обнаружили в нашем мозге древнейший механизм

Наш мозг является невероятно сложной конструкцией, которую до сих пор не могут изучить полностью. Недавно ученые раскрыли одну из его тайн, за которой скрывалась его связь с древним ядром, ответственным за самые важные аспекты нашей жизни.

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Ученых давно интересовало то, как мы без труда интерпретируем чьи-то чувства или предсказываем их реакцию. Понимание других людей — неотъемлемая часть социальной жизни человека, но мозговые механизмы, лежащие в основе этой способности, до сих пор остаются неуловимыми для науки. Новое исследование попыталось найти ответ на эту загадку, обнаружив необычную связь между сетью социального познания мозга и его древней структурой, обрабатывающей эмоции — миндалиной. Оно может проложить путь к прорыву в лечении тревоги и депрессии, пишет PsyPost.

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Исследование, опубликованное в журнале Science Advances учеными Северо-Западного медицинского института, проводилось под руководством Родриго Браги и Доннисы Эдмондс. Они изучали, как области мозга, отвечающие за социальное понимание, взаимодействуют с более глубокими структурами, участвующими в эмоциональных реакциях.

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Исследователи объяснили, что существует группа областей мозга, известная как социальная когнитивная сеть, которая работает вместе, когда человек думает о мыслях и чувствах других людей. Используя фМРТ-сканирование с высоким разрешением 7 Тесла, они выявили прямые связи между этой сетью и определенными участками миндалины — структуры, которая ранее ассоциировалась с социальным поведением у животных.

Проанализировав работу мозга нескольких участников в состоянии покоя и активности, исследователи обнаружили четкую закономерность: социальная когнитивная сеть была избирательно связана с медиальным ядром миндалины. Эта область регулирует ключевые социальные модели поведения, такие как воспитание детей, агрессия и общение и существовала в нас на протяжении миллионов лет эволюции.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наша способность интерпретировать социальные сигналы и эмоции глубоко переплетена с примитивными нейронными путями, которые развивались с доисторических времен. Также было установлено, что эта сеть отделена от системы эпизодической памяти, которая помогает нам вспоминать прошлые события и представлять будущие сценарии.

Миндалина задействована в ряде психических заболеваний, включая тревогу и депрессию. Поскольку на социальную когнитивную сеть легче воздействовать с помощью неинвазивных методов стимуляции мозга, исследователи предполагают, что модулирование ее активности может косвенно влиять на нее, потенциально предлагая новые подходы к этим заболеваниям. Если ученые смогут усовершенствовать методы регулирования этой сети, это может привести к созданию более эффективных методов лечения социальных и эмоциональных расстройств.

Психические расстройства являются одной из главных глобальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают более 280 миллионов человек во всем мире, а от тревожных расстройств — около 300 миллионов. Учитывая, что дисфункция миндалины связана с этими заболеваниями, понимание ее связи с социальным познанием может дать жизненно важные знания для совершенствования терапевтических стратегий. Продолжая подобные исследования, ученые возможно, окажутся на пороге разработки новых методов лечения, которые улучшат психологическое состояние сотен миллионов людей.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.