Найдоступніший кросовер Opel показали за рік до прем'єри (фото)

Новий Opel Crossland 2024 стане більшим і соліднішим на вигляд. Вперше в лінійці моделі з'явиться електрична версія.

Опубліковано рендер Opel Crossland другого покоління. Компактний кросовер презентують через рік. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Наразі новий Opel Crossland 2024 у камуфляжі проходить тести в Німеччині. Шпигунські його фото стали основою для створення рендера.

Новий Opel Crossland зараз проходить тести Фото: carscoops.com

Компактний кросовер Opel стане вищим і виразнішим на вигляд. У нього високий капот і м'язисті розширені крила. Передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor.

Новий Opel Crossland нагадує Citroen C3 Aircross, адже обидві моделі побудовані на платформі СМР концерну Stellantis. Також його родичами будуть кросовери Jeep Avenger і Fiat 600.

Opel Crossland 2024 підросте до приблизно 4,3 м у довжину. Кросовер стане просторішим всередині, а його багажник збільшиться.

Очікується, що першим дебютує електромобіль Opel Crossland. Його силова установка знайома за побратимами — 156-сильний мотор і батарея ємністю 54 кВт∙год. Запас ходу має перевищити 400 км.

Пізніше з'являться бензинові 1,2-літрові турбомотори потужністю 100 і 136 к. с., причому їх доповнять 48-вольтною гібридною установкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel показав, який вигляд матиме новий кросовер Grandland другого покоління.

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