Найдоступніший електрокросовер Kia показали до прем'єри (фото)

Kia EV3 — компактний електросовер завдовжки трохи більше 4 метрів. Запас ходу електромобіля становитиме приблизно 400 км.

Опубліковано перші рендери Kia EV3. Компактний електрокросовер представлять у 2024 році і він прийде на зміну Kia Soul. Про це повідомляє сайт Motor1.

Зображення Kia EV3 з'явилися після того, як прототипи Kia EV3 помітили під час тестів. Вони були закамуфльовані, але окремі деталі дизайну все ж вдалося розгледіти.

Кросовер прийде на зміну Kia Soul Фото: Motor1.com

Електромобіль Kia EV3 буде витриманий у фірмовому граненому стилі, як і старші Kia EV9 і EV5. Судячи з рендерів, у авто високий капот, розширені крила і тоненькі діодні фари.

Нова Kia EV3 стане найдоступнішим електрокросовером у лінійці марки. Авто довжиною близько 4,1-4,2 м стане конкурентом електричних Jeep Avenger і Fiat 600.

Салон Kia EV3 на рендерах не показали. Очевидно електрокросовер отримає два дисплеї на передній панелі, як і старші брати.

Кросовер зараз проходить випробування Фото: Autocar

За попередніми даними, кросовер Kia EV3 оснастять 170-сильним мотором і батареєю ємністю 58 кВт∙год. Його запас ходу складе близько 400 км, а стартова ціна — менше 35 000 доларів.

Примітно, що це буде не найдешевший електромобіль Kia — у лінійці марки є і моделі за $20 000.

Також Фокус повідомляв, що недорогий електрокросовер готує і Hyundai.