Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)

Електромобіль Cadillac Lyriq в Європі спочатку запропонують тільки в багатій комплектації і з топовою 510-сильною установкою. Запас ходу кросовера становить 494 км.

General Motors повертаються до Європи з новим сімейством електромобілів. Першою моделлю, представленою на європейському ринку, стане новий Cadillac Lyriq. Про це повідомляє британське видання Autocar.

З наступного тижня перший електромобіль Cadillac почнуть продавати у Швейцарії — там уже відкрили представництво американського концерну. Незабаром модель з'явиться і в інших європейських країнах.

У Європі кросовер запропонують у 510-сильному виконанні Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Lyriq, характеристики та ціна в Європі

Електрокросовер Cadillac Lyriq у Швейцарії коштуватиме від 82 000 франків ($89 650). У США модель дешевша — від $58 000 за базову версію.

Настільки велика різниця у вартості зумовлена тим, що на перших порах новий Cadillac Lyriq в Європі буде запропонований тільки в багато оснащеній повнопривідній версії потужністю 510 к. с., а початкові варіанти із заднім приводом з'являться пізніше.

Такий електрокар оснащений батареєю на 100 кВт∙год і може проїхати 494 км без підзарядки. Комплектація охоплює безключовий доступ до салону зі смартфона, величезний 33-дюймовий дисплей, дорогу акустику AKG з 19 динаміками та систему напівавтономного водіння Super Cruise.

Оснащення включає величезний 33-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Слідом за Cadillac Lyriq в Європі з'являться й інші електромобілі General Motors. Насамперед йдеться про Chevrolet Blazer і Equinox, а ось велетенські Hummer поки що під питанням — вони занадто великі для європейських доріг.

Нагадаємо, що концерн General Motors скоротив до мінімуму присутність у Європі після продажу брендів Opel і Vauxhall у 2017 році. Фактично останнім часом там продавали дрібними партіями тільки Chevrolet Corvette.

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