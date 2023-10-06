В Італії налагодять випуск інноваційних електромобілів із запасом ходу до 700 км (фото)

DS, Opel і Lancia найближчими роками презентують нові електромобілі. Найдосконаліші моделі зможуть проїхати 700 км без підзарядки.

Концерн Stellantis активізує електрифікацію своєї лінійки. Найближчими роками представлять одразу п'ять нових електричних моделей, більшу частину з яких побудують на сучасній платформі STLA Medium. Про це повідомляє видання Automotive News Europe.

Зокрема, вже у 2024 році електричною версією E-Tense обзаведеться хетчбек DS 4. Очікується, що її оснастять тією ж силовою установкою, що і молодшого брата DS 3, а також Peugeot 308 і Opel Astra.

Платформа STLA Medium дає змогу створювати електрокари із запасом ходу в 700 км Фото: Stellantis

Це означає, що електромобіль DS 4 отримає 156-сильний мотор і акумуляторну батарею ємністю 54 кВт∙год. Його запас ходу становитиме близько 400 км.

Слідом за DS 4 E-Tense підуть більш досконалі електромобілі, побудовані на платформі STLA Medium, як новий Peugeot E-3008. Топові їхні версії отримають батарею ємністю 98 кВт∙год і зможуть проїхати до 700 км без підзарядки.

Однією з моделей на архітектурі STLA Medium буде наступник DS 9 — його презентують у 2024 році. А роком пізніше з'явилося друге покоління кросовера DS 7, яке також запропонують в електричному виконанні. На 2026 рік заплановані прем'єри двох великих кросоверів — наступника Opel Insignia і нової Lancia Aurelia.

Електромобілі на платформі STLA Medium випускатимуть на підприємстві концерну Stellantis в італійському місті Мелфі. Зараз там збирають Fiat 500X, Jeep Renegade і Compass, але завод планують перепрофілювати під виробництво електрокарів.

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