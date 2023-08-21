"Бобри" замість ракет: які небезпечні ударні дрони має Україна і на що вони здатні (відео)

Повноцінну війну неможливо вести і вигравати, не завдаючи ударів по території противника, і для цього українцям потрібні далекобійні дрони.

Після повномасштабного вторгнення Росії українським військам знадобилася зброя великої дальності, і цю роль поклали на безпілотники різної конструкції. Військовий історик Михайло Жирохов розказав у колонці видання "Новинарня", які саме дрони можуть використовувати для далекобійних ударів по РФ.

Навіщо дрони-камікадзе так потрібні Україні

Як пояснив експерт, Україна отримала у спадок від Радянського Союзу багато різних засобів, що дозволяють атакувати противника на великих відстанях, включаючи ракети Х-555 повітряного базування, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Ельбрус" і "Точка-У". Через зовнішній тиск та сумнівні рішення української влади станом на 2014 рік, коли почалася війна на Донбасі, у ЗСУ лишилися лише "Точка-У" з дальністю 120 км.

Українська армія цілком задовольнялася цими комплексами під час "Антитерористичної операції" у 2014-2015 роках, єдина бригада, що мала їх на озброєнні, здійснила 95 пусків і не мала втрат. Вже після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у 2022 році військове командування України зрозуміло, що потрібні засоби для ураження цілей на відстані понад 300 км.

Річ у тому, що ЗСУ не зможуть досягти успіху на війні, якщо не знищуватимуть важливі об'єкти на території країни-агресора, а союзники, передаючи далекобійну зброю на зразок ракет Storm Shadow, обмежують їх використання, забороняючи запускати у Росію. Силам оборони доводиться шукати інші варіанти, в першу чергу — різноманітні безпілотники-камікадзе.

"Використання переобладнаних безпілотників для ударів по цілях на території країни-агресора хоча в цілому є дуже важливим з точки зору інфрмаційного та психологічного впливу на ворога, однак поки що мало значить у військовому сенсі. Якісь конкретні результати можуть прийти або при масштабуванні таких нальотів, або при переході на принципово нові типи безпілотників, які матимуть більшу вогневу потужність для ураження цілей", — прокоментував історик.

Ту-141 "Стриж"

За інформацією Михайла Жорохова, першим на "камікадзе" переробили старий радянський безпілотний апарат Ту-141 "Стриж", розроблений у 1960-ті роки для потреб військової розвідки. За задумом творців, він мав прориватися за лінію фронту на швидкості понад 1230 км/год, використовуючи реактивний двигун, фотографувати ворожу територію за допомогою спеціального обладнання, а потім повертатися назад.

Такі безпілотники виготовляли на Харківському авіаційному заводі й передавали радянським Військово-повітряним силам із 1979-го по 1989 рік, а після розпаду СРСР виявилися непотрібними та зберігалися в одному з полків у Хмельницькій області. З початком війни "Стрижів" відправили на Донбас, але українські військові не змогли використовувати застарілі дрони для розвідки, тому перетворили на повітряні мішені, для тренувань із зенітно-акетними комплексами. У 2021 році, згідно з офіційною заявою війська, кілька таких мішеней сили ППО збили під час навчань "Об’єднані зусилля" на півдні Херсонської області. Точна кількість БПЛА, що залишилися, невідома, але Михайло Жирохов чув про "кілька десятків".

Після початку повномасштабної війни про "Стрижа" вперше згадали 14 вересня 2022 року, коли в Ставропольському краї РФ впали уламки, від яких постраждали кілька осіб. Тоді росіяни висунули версію про падіння Ту-141, нібито запущених з України, але пізніше виявилося, що там впали деталі російської крилатої ракети "Калібр".

5-6 грудня невідомі безпілотники атакували військові аеродроми у Рязані, Курську й Енгельсі (Саратовська область), де росіяни розмістили свою стратегічну авіацію. Українська влада і ЗСУ не взяли на себе відповідальність за ці удари, але росіяни стверджують, що це були саме "Стрижі". Михайло Жорохов припускає, що українські фахівці могли вийняти з безпілотників так звану "аерографічну апаратуру" і замінити її вибуховою частиною, наприклад, авіаційними бомбами вагою 250 або 500 кг. Така модифікація скоротила максимальну дальність польоту, але її вистачило, щоб пролетіти 650 км і дістатися до Енгельса.

У лютому 2023 року у Росії заявили, ніби система ППО збила "Стриж" над Калузькою областю. В мережі з'явилися фото з місця падіння літального апарата, там нібито знайшли авіабомбу ОФАБ-100-120 з 46 кг вибухівка та елементів ураження.

У липні безпілотник "Стриж" знову "знайшли" у Калузькій області. Росіяни заявили, що це українські військові запустили до них радянський БПЛА, який модифікували і перетворили на "камікадзе".

Mugin-5 Pro

За спостереженнями історика, одночасно або навіть раніше за "Стрижів" українці почали модифікувати інші безпілотники власного або іноземного виробництва. Одним з таких запозичених рішень стали цивільні дрони Mugin-5 Pro, які вільно продаються у Китаї, його застосування по російських об’єктах зафіксовано на фото й відео.

Вперше ці дрони згадали 22 червня 2022 року, коли відбулася атака на нафтопереробний завод у Новошахтинську Ростовської області. Безпілотник завдав невеликої шкоди об'єкту, в результаті вибуху виникла пожежа, яку доволі швидко загасили, однак випадкові очевидці зняли апарат на камеру, що дозволило оцінити його конструкцію. Через два місяці, 20 серпня, такий же БПЛА атакував штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. У цьому випадку, як заявили самі росіяни, загрозу намагалися збити стрілецькою зброю, але не змогли.

"Очевидно, російські системи ППО виявилися безсилими проти такого безпілотника", — зазначив Михайло Жирохов.

Mugin-5 Фото: Скриншот

Аналітики впізнали в обох дронах Mugin-5 Pro виробництва китайської компанії Mugin UAV — його можна вільно придбати за $9500. Модель має фіксоване крило з розмахом 5 метрів, двигун внутрішнього згоряння DLA 180cc EFI із баком на 27 літрів. корпус із вуглецевого волокна, який робить його малопомітним навіть для військових радарів. Щоб злетіти, Mugin-5 Pro потрібна смуга з твердим покриттям не менш як 60 метрів завдовжки і 85 метрів — для посадки. Дрон підіймає до 20 кг корисного навантаження і тримається в повітрі до 7 годин. Виробник не вказує максимальну дальність польоту, але за підрахунками експерта вона складає близько 150-200 км.

Останній раз про Mugin-5 Pro 29 квітня 2023 року, коли дрони атакували військові об’єкти в окупованому Криму, два з них уразили нафтову базу, ще один російська система ППО збила за 43 км від Сімферополя. Очевидці опублікували відео з безпілотником, що упав посеред поля, і у ньому легко впізнати Mugin-5 Pro.

UJ-22 Airborne

За однією з неофіційних версій, яку озвучують росіяни, ударів на території РФ завдають дрони літакового типу UJ-22 Airborne від українського підприємства "УкрДжет", який Міноборони досі не прийняла на озброєння. У лютому 2023 року безпілотник впав біля міста Коломна Московської області зовсім поряд з газовою компресорною станцією. Росіянам навели фото літака, який дійсно нагадує UJ-22. Є фотоінформація про їх застосування таких дронів і під час масованого нальоту на Москву 30 травня 2023 року. Схожий БПЛА помітили у небі під час масованої атаки на Москву 30 травня.

Розробники вперше представили UJ-22 Airborne на міжнародній виставці озброєнь "Зброя та безпека-2021" і заявили, що він може нести різні види боєприпасів — від 82-мм мінометної міни до реактивної гранати від РПГ-7.

У рекламних проспектах була вказана його характеристики:

максимальна швидкість польоту — 200 км/год;

потужність двигуна — 20 к.с;

тривалість польоту – 14 годин;

максимальна висота польоту – 6 км;

мінімальна висота – 50 м.

Бобер

Значний ажіотаж викликав БПЛА під назвою "Бобер", який начебто розробили в Україні спеціально для ударів по Москві. У грудні 2022 року блогер Ігор Лаченков оголосив збір коштів на виробництво п'яти загадкових дронів-камікадзе для ГУР, а у травні показав фото одного з літальних апаратів і заявив, що через "Бобрів" Росія вже зазнала великих втрат.

Як помітив Михайло Жирохов, БПЛА побудовано за аеродинамічною схемою "качка" зі штовхальним гвинтом позаду, а бойовою частиною виступає кумулятивний заряд КЗ-6 — доволі потужний та специфічний інженерний боєприпас. В оригінальній версії він має загальну масу 3 кг, а бойової частини – 1,8 кг. Ймовірно, саме такими оснащені і російські баражувальні боєприпаси "Ланцет", які виводять з ладу українську техніку на полі бою.

Блогер Ігор Лаченков показав український дрон "Бобер"

Вважається, що саме "Бобри" завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу під Краснодаром 4 травня 2023 року та були запущені та Москву та Підмосков'я згодом. Підтвердженням цьому слугують відеоролики від росіян, на яких видно безпілотник характерної форми.

На форумі до річниці проєкту "Армія дронів" 26 липня в Києві були офіційно продемонстровані ударні БПЛА українського виробництва, серед яких "засвітився" і "Бобер" з конструкцією типу "качка" та UJ-22 Airborne. Фотознімками поділився Урядовий портал.

Нещодавно аналітики американського видання NYT визначили, які українські дрони могли атакувати Москву. Видання ідентифікувало три типи безпілотників, серед яких і "Бобер".