"Вони принесли велику шкоду": репер Ярмак висловився про Василя Ломаченка та Олександра Усика (відео)

Олександр Ярмак відзначив, що гучні заяви відомих боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика вплинули на формування української нації.

32-річний український реп-виконавець Олександр Ярмак, який з початку повномасштабної війни в Україні пішов служити в армію, висловився, що думає про українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, які відзначилися скандальними заявами щодо війни в Україні. Своє ставлення до світових зірок боксу Олександр Ярмак висловив в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Василь Ломаченко — відомий український боксер, який прославляв Україну за її межами. Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони у рідному місті Білгород-Дністровський. Вже згодом напередодні бою з австралійським чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом Ломаченко відмовився від поєдинку, так я стояв на захисті держави. Через деякий час боксер покинув лави ТРО і повернувся в бокс. Однак після повернення Василь Ломаченко відзначився низкою скандальних заяв. Спочатку українського боксера помітили у компанії російського бійця змішаних єдиноборств Ісламу Махачева, який підтримує війну з Україною. А вже згодом опублікував звернення в якому написав про утиск російської церкви. Крім цього, в багаторазових інтерв’ю Василь Ломаченко жодного разу не назвав Росію країну агресором, яка розпочала війну в Україні і вибиває мирне населення українців. У січні 2023 року Василь Ломаченко потрапив до списку зрадників держави.

Василь Ломаченко Фото: Василь Ломаченко, Instagram

В інтерв’ю Слава Дьомін запитав в Олександра Єрмака, чи він досі є його прихильником, адже в молоді роки, коли Сашко займався тайським боксом, йому подобався Василь Ломаченко як боксер. На що Ярмак відповів, що дійсно таке колись було, але не зараз.

"Так, було. Ні (ред. зараз не захоплююся). Я абсолютно ним не захоплююся, і вважаю, що це людина, яка взагалі живе не в векторі української державності. Як на мене, на сьогоднішній день і в майбутньому, я не бачу його як українця і представника нашої нації", — пояснив Ярмак.

Олександр Усик

Слава Дьомін вирішив уточнити у репера, яке його ставлення до іншого українського боксера-чемпіона Олександра Усика, який до повномасштабного вторгнення також виділявся певними скандальними заявами щодо Росії за що потрапив до бази Миротворець.

"Були такі заяви, на які я взагалі внутрішньо дуже сильно агресивно реагував. Ці заяви були дуже поруч з Ломаченком, на рівні помилок усвідомлення, що таке українська держава і українська нація і яка її історія. Я вважаю, що вони принесли велику шкоду у формуванні патріотичного руху і підготовці до війни, але те, що робить зараз Саша Усик, він, як на мене, він виправляє ті помилки. І час покаже, яку кількість правильних дій він зробить для того, щоб наша країна все ж таки втрималася, щоб наша нація формувалася. З того, що я бачу за останній час, то мені здається, що він усвідомив багато речей", — сказав Ярмак.

Репер також уточнив, що він ніколи не був другом з Олександром Усиком, тому вони просто знайомі. Зараз вони рухаються паралельними шляхами, однак ті заяви та вчинки боксера, які він робить останнім часом імпонують реперу.

"Ми з Сашею Усиком просто знайомі люди, у нас немає ніяких особливих відносин. Перед повномасштабним вторгненням я думав, що я більш ніколи не буду з ним вітатися і спілкуватися. Зараз я не знаю, ми рухаємось і далі паралельними шляхами. Зараз те, що він робить і говорить мені імпонує", — сказав Ярмак.

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Відзначимо, що 26 лютого 2022 року Олександр Ярмак, який був відомим репером, записався добровольцем до лав ЗСУ. Тоді він брав участь у боях на Харківщині. У 2023 році очолив взвод операторів FPV дронів. В березні 2024 року Олександр Ярмак записав спільний кліп з голландською рок-групою Within Temptation на пісню "A Fool's Parade" про війну в Україні, що має вийти вже в 5 квітня.

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