"Вони насолоджуються": у Зеленського відреагували на публікації ЗМІ про спецоперації СБУ (відео)

В Офісі президента зазначили, що до подій на території РФ можуть бути причетні російські спецслужби або місцеві сили опору. Тому пропонують зачекати на кінець війни.

Американське видання The Washington Post у жовтні опублікувало розлогу статтю про спецоперації СБУ, внаслідок яких знешкодили двох російських пропагандистів — Дар'ю Дугіну та Владлена Татарського. На ситуацію відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що подібну інформацію не можна оприлюднювати під час війни. Відповідь пролунала під час інтерв'ю "24 Каналу".

Подоляк наголосив, що події стосуються війни, під час якої гинуть українці. Тому він вважає, що "інсайдери", які перебувають за тисячі кілометрів, не повинні публікувати інформацію про дії українських спецслужб. На його думку, вони можуть зняти серіал за цими подіями, одночасно з цим українців убиватимуть, а "вони в цей час насолоджуватимуться тим, що обговорюватимуть деталі тої чи іншої операції".

Посадовець виклав три тези щодо вчинків західних журналістів. По-перше, заявив, що немає жодних офіційних підтверджень причетності СБУ до подій із пропагандистами. До того ж усі події потрібно аналізувати після завершення війни. Підсумував, що на території РФ можливі два види спецоперацій: ті, які проводять російські спецслужби, і ті, які проводять російські сили спротиву. Україна готова консультувати підпільників, якщо вони звернуться по допомогу, наголосив Подоляк.

"Україна безумовно консультує всіх, хто зацікавлений в тому, щоб у Росії була революція в широкому сенсі цього слова. Але будь-який неконтрольований матеріал завдає певної шкоди для того, що робить сьогодні Україна", — сказав радник із Офісу президента.

Подоляк — про спецоперації СБУ на території РФ (див. з 37:04)

Вбивство Дугіної і Татарського

Зазначимо, надзвичайні події, про які розповіли журналісти WP, сталися навесні 2023 року. Дар'я Дугіна підірвалася в машині 20 серпня 2022 року: подія сталася неподалік від Москви, вибухівку таємно доставили у клітці для тварин. Владлен Татарський отримав статуетку з вибухівкою 2 квітня 2023 року — святкував день народження в ресторані Санкт-Петербурга. Анонімні джерела заявили, що до обох інцидентів причетні працівники СБУ. Також розповіли про спеціальну програму ЦРУ, згідно з якою українців начебто навчали американські спецслужби.

Після публікації ситуацію прокоментували представники СБУ. Наголосили, що деталі подій стануть відомі після перемоги, а поки що вони не підтверджують і не спростовують оприлюднену інформацію.

Нагадуємо, начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, чому росіяни обстрілюють Україну в нічний час. Одна з причин — намагання використати втому людей, які працюють у системі ППО. В ніч на 27 жовтня ворог атакував південні регіони країни, а в ніч на 25 жовтня дістав до Хмельницької області.