Спалахувало та горіло: як сили ППО РФ пропустили удар по аеропорту "Енгельс-2" (фото)

На думку авіаексперта Валерія Романенка, український дрон "Лютий" зміг обійти установки ППО С-400 та "Панцир-С1", які захищали аеродром "Енгельс-2". Про результативність атаки стане відомо пізніше, коли з'являться нові супутникові світлини.

20 березня у Саратовську область РФ, на аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2", прилетіли чотири українських безпілотники літакового типу. Пристрої без перешкод здолали 700 км, після цього їх начебто збили сили ППО — про це повідомили в Міністерстві оборони Росії. Тим часом в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України заявили, що вдалось досягнути усіх поставлених цілей. Фокус зібрав інформацію про перебіг подій в ніч з 19 на 20 березня, коли вибухало та спалахувало під Саратовом.

Перші повідомлення про вибухи в районі аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом з'явились у мережі близько 4 год. 20 березня. Місцеві жителі повідомили, що чули від двох до чотирьох потужних вибухів. Вибухи були досить потужними, оскільки від ударної хвилі трусилось скло у вікнах, — розповіли вони журналістам з Telegram-каналу Astra.

Перед тим, як пролунали вибухи, росіяни начебто зауважили торохкотіння у небі. Тоді ж увімкнулась сирена повітряної тривоги. На відео з місця подій дійсно чути гудіння мотора невідомого пристрою.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що відбулась атака БПЛА. З його слів, російські сили ППО начебто збили усі літальні апарати, жоден об'єкт на території регіону не постраждав.

Зазначимо, відстань від аеродрому "Енгельс-2" до кордону України — близько 700 км. Щоб дістатись до Саратовської області, БПЛА мали б здолати чотири області: Бєлгородську, Воронезьку, Волгоградську, Саратовську.

Вибухи в Енгельсі - відстань до аеродрому Фото: Google Maps

Зранку 20 березня в Міноборони РФ підтвердили, що відбулась атака п'яти БПЛА літакового типу. Як запевнило російське командування, сили ППО успішно збили усі пристрої: один — над Бєлгородщиною, чотири — над Саратовщиною.

Чим вдарили по "Енгельсу"

Джерела Фокусу в ГУР Міноборони повідомили, що аеродром стратегічної авіації дійсно атакували українські дрони. Зі слів розвідників, вони попрацювали "результативно". Про це свідчать публікації у місцевих пабліках — росіяни розповідають про пожежу у напрямку "Енгельса".

Журналісти видання "Українська правда" дізнались деякі деталі нічної атаки з власних джерел. Співрозмовники УП пояснили, що удар по аеродрому завдали дроном українського виробництва "Лютий".

Зазначимо, "Лютий" — БПЛА, про зовнішній вигляд якого ЗМІ дізнались завдяки авіамоделі, яку помітили на робочому столі заступника міністра стратегічних галузей промисловості. Пізніше військові експерти розповіли, що пристрій здатен пролетіти близько 1 тис. км і малопомітний для сил ППО противника. Також відзначили, що "планер чудовий, атаки ідеальні".

Як викладає дрон Лютий, яким могли дістати по Енгельсу Фото: Ганна Гвоздяр/ Facebook

Які літаки помітили на "Енгельс-2"

Журналісти проєкту "Схеми" опублікували супутникові світлини аеродрому "Енгельс", зроблені 19 березня 2024 року — за кілька годин до нічної атаки безпілотників. На світлинах видно, що на летовищі перебувало 11 літаків, з них дев'ять — бомбардувальники стратегічної авіації, які РФ використовує для ударів по Україні.

Згідно з даними "Схем", на злітній смузі помітили два види бомбардувальників:

Ту-95 — шість од. (може нести від чотирьох до восьми ракет);

Т-160 — три од. (носій 12 ракет Х-101/Х-555).

Світлин після удару у мережі поки що не відшукалось.

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Фокус отримав коментар щодо подій в "Енгельсі" від провідного наукового співробітника Державного музею авіації України, авіаексперта Валерія Романенка. Романенко пояснив, що стратегічний аеродром ЗС РФ захищений потужними силами ППО — полком з установками С-400 та дивізіоном ЗРК "Панцир-С1". БПЛА "Лютий" здолав ці перешкоди і поцілив у потрібну ціль — це свідчить про його дійсно високу ефективність.

Експерт також пояснив, у чому полягає особлива складність спецоперації, яку провели фахівці ГУР. На такій відстані немає можливості керувати дроном, наприклад, за допомогою Starlink. Це означає, що пристрій потрібно винятково точно націлити. Крім того, він має вибухнути досить близько від бомбардувальників, щоб завдати їм дійсно серйозної шкоди. Про результативність атаки стане відомо після публікації свіжих супутникових знімків, — відзначив Романенко.

Зазначимо, раніше аеродром "Енгельс" вже опинявся під атакою українських безпілотників. У 2024 році інцидент стався 10 січня: тоді начебто два дрони упали на злітну смугу летовища. Схожа подія відбулась в грудні 2022 року: спершу щось вибухнуло, потім — запалало на площі 120 кв. м.

Нагадуємо, дрон "Лютий" вже використовувався для ударів по військових об'єктах ЗС РФ. Наприклад, 13 березня його помітили над Рязанню, а 9 березня — над Таганрогом.