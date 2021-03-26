Як відбувається вибір напрямку руху в електрокарах Tesla без селектора передач (відео)

Вибір напрямку руху довірили штучного інтелекту, а вручну переключитися можна, використовуючи центральний тачскрін.

Заміна звичного рульового колеса в електрокарах Tesla штурвалом, про що ми писали в січні 2021 року виявилася не єдиною цікавою особливістю оновлених Tesla Model S і Model X. Також в ході рестайлінгу з салонів Model S і Model X зник селектор трансмісії, а вибором напрямку руху вперед або назад, як Фокус повідомляв раніше, тепер завідує штучний інтелект.

Вибрати напрямок руху вручну теж можна, але ця функція має свої особливості. Оцінити зручність рішення можна на відео, яке розмістив в Twitter користувач з ніком @hsumacher.

Як видно, ні про яку шайбу або кнопки мова не йде. Tesla вивела можливість вибору напрямку руху на центральний тачскрін у вигляді скроллера зліва. За задумом виробника, перемикатися в ручному режимі користувачам Tesla Model S і Model X доведеться рідко, оскільки електрокар буде повністю автономним.

Втім, запланована Ілоном Маском повна автономність електрокарів Tesla залишається під питанням. По-перше, в самій компанії визнали, що просунута система Full Self Driving, яка зараз проходить тестування, не є повноцінним автопілотом.

По-друге, на хвилі аварій за участю Tesla, що керувалися в момент ДТП автопілотом, в США розпочато розслідування, покликане відповісти на питання про працездатність систем автономного водіння. Від висновків Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA) після розслідування буде залежати подальше застосування автопілота Tesla.