Може витримати постріли з AK-47: BMW X5 отримав захищену версію (фото)

BMW X5 Protection VR6 пропонує високий рівень захисту, а також спортивну керованість. Кросовер здатний розганятися до сотні всього за 5,9 секунди.

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BMW показали новий броньований кросовер X5 Protection VR6. Попри збільшену вагу автомобіль залишається доволі спортивним. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

BMW X5 Protection VR6 2024 зовні не відрізняється від стандартного кросовера. Усі зміни залишаються непомітними для сторонніх очей.

Новинка отримала броньовий захист, який відповідає німецьким стандартам VPAM. Сталеві панелі та посилене скло дають змогу захистити водія та пасажирів від влучання куль стрілецької зброї, аж до AK-47.

BMW X5 Protection VR6 отримав безліч поліпшень Фото: BMW

Уже в базовій комплектації BMW X5 Protection VR6 передбачено паливний бак, що самоущільнюється. Він запобігає втраті палива в разі його пробиття пострілом.

Також покупці можуть замовити кросовер із додатковим захистом днища та даху. Це дасть змогу захистити авто від вибухів внизу або пострілів з вертольотів.

Для BMW X5 Protection VR6 доступна додаткова світлотехніка. Вона може бути розміщена в решітці радіатора, ззаду або на даху. Крім цього кросовер можна замовити з акустичною сигналізацією і цифровим двостороннім радіозв'язком.

Ще одними відмінностями новинки стали підігрів лобового і бічних скел, зовнішня система внутрішнього зв'язку і додаткова панель управління новими функціями. Вона розташована в інтер'єрі в прихованому відсіку.

У салоні є панель управління новими функціями захисту Фото: BMW

BMW X5 Protection VR6 оснащений 4,4-літровим двигуном V8 потужністю 530 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач і системою повного приводу.

Кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 5,9 секунди. Максимальна швидкість становить 210 км/год.

Також BMW X5 Protection VR6 оснастили спортивними гальмами та адаптивною підвіскою M Professional. У базову комплектацію увійшов і диференціал M Sport.

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Презентація кросовера відбудеться на виставці IIA Mobility в Мюнхені. Вартість новинки поки що невідома.

Раніше Фокус розповів, що представницький седан BMW 7 Series отримав броньований варіант Protection.