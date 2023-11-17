Нова Toyota Camry і Subaru Forester 2024: головні прем'єри автошоу в Лос-Анджелесі (фото)

Автосалон у Лос-Анджелесі 2023 року виявився не настільки багатим на новинки, як раніше, але низку цікавих моделей до Каліфорнії все ж привезли. Примітно, що електромобілі виявилися в меншості серед новинок.

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З 16 по 26 листопада в Лос-Анджелесі проходить міжнародний автосалон. Це одна з найбільших автомобільних виставок на північноамериканському континенті і Фокус розповість про головні новинки, представлені в Каліфорнії.

Нинішнє автошоу в Лос-Анджелесі не настільки масштабне, як попередні виставки. Проте, без яскравих прем'єр не обійшлося. Цікава деталь: серед новинок електромобілі опинилися в меншості, що нетипово для сучасних автошоу.

Також на автосалоні дається взнаки близькість до Голлівуду. У Лос-Анджелесі продемонструє автівки зі своєї колекції відомий комік Кевін Гарт, а Роберт Дауні-молодший покаже ретро-авто, перетворені на електрокари в його новому телешоу. На додачу, виставлено автомобілі з фільмів "Форсаж", а окремий стенд присвячений новій біографічній кінострічці "Феррарі", яка незабаром вийде на екрани.

Ford

Ford Mustang GT California Special Фото: Detroit Free Press

У лінійці Ford Mustang знову з'явився варіант California Special. З огляду на назву, не дивно, що його представили саме в Лос-Анджелесі. Новий Ford Mustang GT California Special впізнається за синім декором на кузові та в салоні, а також особливими 19-дюймовими дисками. Під капотом встановлено 5,0-літровий V8 на 480 к. с., що дає змогу розганятися до сотні за 4,3 с і розвивати 250 км/год.

Genesis

Genesis GV80 і його купеподібна версія Фото: Hyundai

Автошоу в Лос-Анджелесі стало місцем публічного дебюту оновленого Genesis GV80 і його нової купеподібної версії. У кросовера змінено решітку радіатора, а в салоні з'явилися вигнутий дисплей, сенсорні кнопки і джойстик КПП. Новий Genesis GV80 Coupe вирізняється більш стрімким силуетом з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Модель оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,5 л (304 к. с.) і 3,3 л (380 і 415 к. с.). Серед опцій є чотиризонний клімат-контроль, паркувальний автопілот і активна підвіска, що сканує дорогу на наявність вибоїн.

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Kia

Kia EV3 та EV4 Фото: autoblog.com

Kia привезла до Каліфорнії прототипи майбутніх електромобілів. Електричний кросовер Kia EV3 і седан-купе EV4 витримані в дусі флагманської моделі EV9. У їхньому дизайні переважають рубані лінії, а діодні фари дуже тоненькі. В оздобленні салону використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки, а на передній панелі встановлено широкий дисплей. Характеристики Kia EV3 і EV4 не розкривають, але відомо, що вони побудовані на платформі E-GMP з 400-вольтним електрообладнанням.

Lucid

Lucid Gravity Фото: carscoops.com

Lucid Gravity — друга модель молодої компанії. Обтічний повнорозмірний електрокросовер кине виклик Tesla Model X. Авто запропонують у версіях на 6 і 7 місць, а в його салоні на передній панелі встановлено величезний вигнутий дисплей. Характеристики Lucid Gravity поки тримають у секреті, але відомо, що він зможе розганятися до 100 км/год за 3,5 с, проїжджати 708 км без підзарядки і буксирувати 2,7-тонний причіп. Електрокар отримає пневмопідвіску і 900-вольтове обладнання, що дає змогу надшвидкої зарядки. Ціна Lucid Gravity стартує приблизно з $80 000.

Subaru

Subaru Forester Фото: carscoops.com

У Каліфорнії презентували новий Subaru Forester шостого покоління. Кросовер підріс у розмірах до 4,65 м завдовжки і став виразнішим на вигляд завдяки величезній решітці радіатора, стрілоподібним фарам і розширеним колісним аркам. У салоні з'явився 11,6-дюймовий портретний тачскрін. Кросовер Subaru Forester став просторішим, зріс і об'єм багажника. Під капотом встановлено перевірений опозитний двигун об'ємом 2,5 л і потужністю 180 к.с. Авто, як і раніше, оснащують варіатором і фірмовим симетричним повним приводом.

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Toyota

Toyota Camry Фото: carscoops.com

Одна з головних новинок автошоу в Лос-Анджелесі — Toyota Camry наступного покоління. Седан має знайомий вигляд у профіль, але його передня частина виконана в новому фірмовому стилі — з вираженим "носом" і тоненькими світлодіодними фарами. У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів, проекція на лобове скло і збільшений тачскрін. Комплектація Toyota Camry розширена. Відтепер седан запропонований виключно в гібридному виконанні з 2,5-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів. Потужність становить 228 к. с. у передньопривідному виконанні та 235 к. с. — у повнопривідному.

Toyota Crown Signia Фото: carscoops.com

Кросовер Toyota Crown Signia — наступник моделі Venza. Він більший (майже 5 м завдовжки), а його зовнішність витримана в тому ж стилі, що й у Camry. Попри чималі розміри, авто є п'ятимісним. У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї, а базова комплектація включає камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника. Нова Toyota Crown Signia також оснащена гібридною установкою з 2,5-літровим мотором, але її потужність — 245 к. с. Повнопривідний кросовер витрачає в середньому 6,5 л/100 км.

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