Зрозуміло сучасникам: у Софії Київській презентували новий переклад Біблії українською мовою

Усі попередні переклади Біблії були здійснені задовго до сьогодні, тому їх було важко зрозуміти сучасному поколінню.

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У Національному заповіднику "Софія Київська" презентували сучасний переклад Біблії українською мовою. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Багаторічна праця перекладачів, редакторів, мовознавців, вітчизняних і закордонних вчених-біблеїстів стала тим доробком, яким має надихатися все українське суспільство, зазначив митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Ми чекали цього 25 років, чверть століття… Попередні переклади також не робилися швидко, тому що це фундаментальна праця, яка повинна бути сприйнята всіма церквами, релігійними організаціями. Це мав бути справжній переклад, щоб ним користувалися, читали й надихалися", – підкреслив він.

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Як запевнив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, Міністерство культури продовжуватиме діяльність, спрямовану на підтримку українських церков на території нашої вільної незалежної України.

"Політика держави ніколи не була розділена з бажаннями суспільства… Нехай Господь допомагає нам у тому, щоб разом досягти нашої величної мети – здобути перемогу над ворогом й утвердити на всій території України слово Боже української мовою", – підкреслив він.

Українське Біблійне товариство — що відомо

Українське Біблійне товариство — міжконфесійна християнська організація, метою якої є переклад, друкування та розповсюдження Біблії українською мовою й мовами нацменшин, що проживають на території України. До складу Товариства входять 21 провідна українська церква православного, католицького та протестантського віросповідання і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України.

У міністерстві зазначають, що зробити сучасний переклад Біблії українською мовою було одним із основних завдань Українського Біблійного товариства.

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Нагадаємо, Фокус повідомляв, що найдавнішу, майже повну Біблію на івриті виставлять на аукціон.

Раніше Фокус писав про докази існування біблійної Вавилонської вежі.

А ще Фокус згадував, як кишенькова Біблія зупинила кулю ще під час Громадянської війни у США.