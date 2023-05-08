"Гігантські можливості": військовий розкрив, чому Україна випереджає РФ по дронах

Безпілотники поки що не можуть замінити літаки, але забезпечують важливу перевагу при атаці та обороні, стверджує експерт Ксав'є Тітельман.

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Війну в Україні вже давно називають "війною дронів", і небезпідставно. Колишній французький військовий та експерт в авіаційній сфері Ксав'є Тітельман в інтерв'ю RFI розповів, яку роль безпілотники відіграють в українському контрнаступі і не лише.

Як дрони допомагають ЗСУ

Він зазначив, що існує багато категорій БПЛА. Найменші з них коштують від кількох сотень до кількох тисяч євро, причому такі апарати значно збільшують бойову міць армії: допомагають артилерії точніше вести вогонь.

"З дронами потрібно менше боєприпасів, щоб вразити ціль, і є впевненість, що ціль буде вражена", — пояснив Ксав'є Тітельман.

Ще літальні апарати є військовим хорошим засобом розвідки, дозволяючи вчасно помічати настання противника. За словами експерта, саме завдяки їм ЗСУ вдалося завадити росіянам просунутися в районі Вугледару. Ще БПЛА допомагають вести бої в окопах: оператори повідомляють українських солдатів, де знаходяться вороги, куди потрібно стріляти або кидати гранати.

Військовослужбовець ЗСУ запускає дрон

Чому дрони не замінять літаки

Українці навчилися перетворювати безпілотники на бомбардувальники, скидаючи з їх допомогою невеликі боєприпаси. Як запевняє Ксав'є Тітельман, навіть дрони військового класу не зможуть замінити бойові літаки, оскільки сильно поступаються останнім бойовою потужністю.

Наприклад, знамениті турецькі Bayraktar TB2 можуть підіймати бойове навантаження вагою кілька десятків кілограмів, а це дуже мало в порівнянні з авіаційними бомбами вагою 500-1000 кг, які ЗСУ вже скидали в районі Бахмута. Літаки можуть запускати такі боєприпаси з відстані 40-70 км, щоб знищувати бункери та цілі лінії оборони.

"Це може бути використано, щоб очистити шлях для здійснення наземного наступу. Аматорський дрон або дрон невеликого розміру, як "Байрактар", не дають можливості бити бомбами такої категорії, такого розміру", — зазначив військовий експерт.

Так само, вважає Ксав'є Тітельман, дрони-камікадзе не зможуть замінити високоточні та руйнівні крилаті ракети, хоча теж ефективно застосовуються на війні в Україні. Наприклад, росіяни атакують об'єкти інфраструктури за допомогою іранських Shahed, а українці завдають ударів по об'єктах ЗС РФ у Криму китайськими Mugin-5.

Росія відстає від України у сфері дронів

За словами французького експерта, БПЛА — це єдина сфера, де Україна перевершує Росію за якістю та кількістю. Українці використовують безліч дронів, отриманих від різних союзних держав, включаючи США, Францію, Польщу та Тайвань.

"У цьому сенсі операційні можливості гігантські", — визнав Ксав'є Тітельман.

Росія свого часу намагалася скопіювати ізраїльські дрони, зробивши близько 30 великих безпілотників і велику кількість менших апаратів, які "стали розчаруванням". Наприклад, розвідувальні "Орлани-10" мають дуже слабку оптику — на них поставили камери за $400 з маленьким дозволом.

На початку війни російським солдатам не давали вільно застосовувати коптери на полі бою, тому ЗСУ швидко набули переваги. Крім того, росіяни не можуть самостійно виробляти деталі для дронів і дуже залежать від імпорту, який частково заблокований санкціями.

Боротьба з безпілотниками

Дрони стає дедалі складніше застосовувати на фронті через засоби радіоелектронної боротьби. Нині вздовж лінії фронту та в тилу встановлено безліч комплексів, що обмежують дальність польоту до кількох кілометрів.

Солдати з обох боків також застосовують антидронові рушниці, що випромінюють електромагнітні імпульси для прицільного придушення БПЛА у зоні видимості. За інформацією експерта, таких гармат в української армії набагато більше завдяки партнерам.

"Є, звичайно ж, системи, що дозволяють збивати дрони. Обидві армії мають тут більш менш однакове обладнання. Невелику перевагу має Україна, яка спирається на всіх своїх союзників", — розповів Ксав'є Тительман. — "Антидроновий повітряний захист України потужніший, але він не достатній, оскільки Росія відправляє більше безпілотників-камікадзе".

4 травня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив про підготовку 10 тисяч операторів дронів у країні. Незабаром українська влада планує створити 60 ударних рот БПЛА.