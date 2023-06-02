Психологічна зброя. Атаки дронів у РФ допомагають контрнаступу ЗСУ, — експерти

Нещодавній наліт на Москву не завдав значної шкоди, натомість показав росіянам їхню вразливість та підняв моральний дух українців.

Related video

Безпілотники невідомого походження атакували Москву та Підмосков'я, хоча й не завдали істотних збитків. Видання The Conversation припускає, що справжньою метою нальоту був психологічний вплив перед контрнаступом.

За оцінками російських ЗМІ, 30 травня над Московською областю летіли від 25 до 32 дронів, хоча Міноборони РФ назвало цифру "8", три з них врізалися в житлові будинки, а решта, ймовірно, була збита ППО. На думку аналітиків, атака призначалася не для того, щоб завдати серйозних руйнувань, а щоб показати можливість України завдати удару у відповідь по столиці країни-агресора. Втім, українська влада офіційно заперечує свою причетність.

Як вважає The Conversation, удари безпілотників по Москві підняли моральний дух Збройних сил України та українського народу перед масштабним контрнаступом, який може обійтися дуже дорого. Атака дронів показала росіянам, що вони вразливі, це може змусити ЗС РФ відтягнути кошти від лінії фронту для захисту столиці та стратегічно важливих об'єктів.

Крім того, громадяни Росії повинні зрозуміти, що війна в Україні робить їх більш уразливими, а не захищає від НАТО, як запевняє російська влада. До цього Володимир Путін подавав війну як "спеціальну військову операцію", що мало впливає на життя пересічних росіян.

"Атаки безпілотників і майбутній контрнаступ з усіма руйнуваннями та жертвами, які він обов'язково принесе, розвінчають цю брехню", — вважають автори статті.

Безпілотники не вперше долетіли до Москви, хоча наліт 30 травня був наймасштабнішим. Нагадаємо, що 3 травня Росія звинуватила Україну в ударі по резиденції президента Володимира Путіна у Кремлі. Вважається також, що українці стоять за серією атак БПЛА з авіабаз у Курській, Саратовській та Рязанській областях Росії, розташованих на відстані до 300 миль углиб території Росії.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські кошти РЕБ змусили дрони врізатися в будинки в Москві. Вони змусили безпілотники відхилитися від курсу замість того, щоб збити.

Він також припустив, що за атакою безпілотників на Москву стоять ПВК "Вагнер" та ФСБ, які давно конфліктують із Міноборони РФ. На думку експерта, самі росіяни могли запустити дрони з Московської області, щоб оминути систему ППО.