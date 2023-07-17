Жоден дрон не прошмигне: комплекс РЕБ Drone Dome посилили технологією CRFS RFeye

Військові інженери впровадили в безпілотний купол від Rafael нову розробку, яка посилить захист від БПЛА.

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Компанія Rafael, що займається розробкою і продажем військової техніки, успішно інтегрувала технологію CRFS RFeye у своє рішення Drone Dome, повідомляє Shephardmedia. На думку представників компанії, це розширить можливості виявлення і геолокації для протидії ворожим безпілотникам противника в будь-якій точці світу. Нову радіочастотну технологію CRFS RFeye впровадили не тільки як опцію датчика в безпілотний купол Rafael, а й систему C-UAS, яка перебуває на озброєнні Міністерства оборони Великої Британії та яку замовили для невідомого азіатського клієнта.

RFeye — це просунуте програмне забезпечення від компанії CRFS, яке дає змогу в реальному часі керувати радіочастотним спектром і контролювати його. Його можна запустити на одному вузлі, під'єднати відразу до кількох вузлів або цілих масивів RFeye.

Безпілотний купол Drone Dome складається з трьох основних компонентів: радіолокаційної підсистеми RPS-42 від RADA, підсистеми спостереження MEOS від Controp і підсистеми C-Guard RD і NetSense від Netline. Дальність виявлення радара 16 км також працює з мінімальним розміром цілі 0,002 м² на відстані 3,2 км. У системі купола можна розмістити до чотирьох радарів, щоб забезпечити повне охоплення 360 градусів за азимутом і 90 градусів за кутом місця. Таким чином жоден дрон не може прослизнути непоміченим від операторів Drone Dome.

Коли ворожий безпілотник входить у зону нейтралізації, мобільний спрямований глушник блокує всі канали VHF, UHF, ISM, GPS і Wi-Fi в діапазоні частот 20-6000 МГц. Оскільки глушник покриває близько 70 градусів, він не створює перешкод для БПЛА, що працюють у дозволених зонах.

До речі, безпілотний купол Drone Dome використовували 2021 року для захисту світових лідерів під час саміту G7 у Корнуоллі (у Великій Британії) від атаки за допомогою дронів. Систему Drone Dome розробили ще в серпні 2018 року, і після демонстрації Міністерство оборони Великої Британії уклало з Rafael контракт на закупівлю для своїх збройних сил.

Раніше Фокус розповідав, що систему Drone Dome модифікували для Греції, щоб забезпечити захист від турецьких безпілотників. За даними місцевих журналістів, Греція таємно розгорнула технологію протиповітряної оборони, яка дозволить збивати або знищувати турецькі безпілотники Bayraktar TB2.