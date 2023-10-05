Просвітить і знайде будь-яку вибухівку: на робота L3Harris T7 встановили рентген (відео)

Поки що створено і випробувано два прототипи, які дадуть змогу саперам бачити крізь стіни або корпус автомобілів.

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Експерти Лабораторії оборонної науки й технологій США та фахівці з Великої Британії провели польові випробування прототипу робота L3Harris T7 від компанії, що постачає ЗСУ антидронові системи Vampire, зі встановленим на ньому рентгенівським апаратом для пошуку вибухівки. Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони Великої Британії.

Модуль X-ray Backscatter дає змогу просвітити контейнери, стіни або автомобілі на наявність вибухівки або бомб, не наражаючи на небезпеку саперів. Всі дані в режимі реального часу передаються на монітор оператору, який вже може приймати конкретні рішення. Технологія Backscatter формує зображення, спрямовуючи невеликий пучок рентгенівських променів через ціль, виявляючи приховані об'єкти.

Оператор віддалено керує роботом із рентгеном і відразу бачить результат сканування Фото: Скриншот

Звичайно, за допомогою подібного обладнання можна шукати не тільки вибухівку. Так само поліція або спецназ будуть здатні сканувати потрібні об'єкти на наявність схованок зі зброєю або наркотиків. Мобільність і режим реального часу надання картинки оператору роблять пошук небезпечних предметів швидшим.

Після ще кількох польових випробувань команда проєкту використовуватиме й оцінюватиме отриманий результат, а також вноситиме потрібні модифікації в систему робота, щоб перетворити цей прототип на повноцінну військову машину, яку використовуватимуть військові або правоохоронні органи.

Ось як шукає вибухівку L3Harris T7

Над проблемою розмінування працюють не лише у США та Великій Британії, а й в Україні, яка сьогодні вважається найбільш замінованою країною у світі через російську агресію. Фокус розповідав, що команда волонтерів "Інженерного корпусу" розробила своєрідний дрон-сапер, який побудований на базі дитячого квадроцикла. Щоправда, раму, за словами конструкторів, вони так само переробили під свої потреби.

Японці так само представили свій спосіб боротьби з мінними полями. Щоправда, для цього компанія NEC пропонує використовувати штучний інтелект. Нейромережа використовуватиметься саме для прогнозування місць, де військові могли б закласти вибухові пристрої. Після аналізу сапери вже вручну перевірять ще раз певні зони, щоб упевнитися, що АІ не помилився.

Тим часом Велика Британія вже передала ЗСУ обладнання для розмінування. Українські сапери отримали понад 1,5 тисячі комплектів, які допоможуть у знешкодженні вибухових пристроїв.