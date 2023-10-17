Захистить будь-який військовий транспорт: на що здатна нова система РЕБ DroneSentry-X Mk2

За допомогою штучного інтелекту система DroneSentry-X Mk2 швидко знаходить і розпізнає БПЛА, допомагаючи їх знищити.

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Австралійсько-американська компанія DroneShield, антидронові рушниці якої активно закуповують країни НАТО, представила черговий модуль радіоелектронної боротьби DroneSentry-X Mk2 для захисту від безпілотників. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Компанія особливо відзначає універсальність свого нового модуля. Він досить компактний і його можна встановити на стандартні багажники на даху автомобіля, на військові машини, надводні кораблі та безпілотні мобільні платформи. Модуль також можна розгорнути як постійну або стаціонарну установку на стандартних щоглах або вежах-триногах, щоб захищати позиції під час операцій.

Модуль РЕБ DroneSentry-X Mk2 Фото: DroneShield

DroneSentry-X Mk2 підтримує пасивне виявлення, ідентифікацію та відстеження одночасно декількох безпілотників завдяки багатоцільовій технології AI/ML DroneShield RFAI. Також систему оснастили штучним інтелектом, який швидко надає оператору дані про ціль та її координати, звіряючись зі своєю базою даних про різні об'єкти та моделі БПЛА.

DroneSentry-X Mk2 має призначений для користувача вебінтерфейс, який дає змогу операторам переглядати в режимі реального часу аналітику локальної активності виявлення з накладенням карти, а також налаштовувати автоматичне або ручне вимкнення системи. Оновлення запатентованого механізму виявлення DroneShield на базі штучного інтелекту і машинного навчання гарантують, що Drone Sentry-X Mk2 ефективний і постійно розвивається в мінливому середовищі загроз, запевняють розробники.

DroneSentry-X Mk2 також сумісний з технологією DroneLocator, що надає критично важливу інформацію, як-от координати дрона і контролера, висоту і швидкість, у режимі реального часу. А ще система має відкриту архітектуру, що дасть змогу військовим інженерам і програмістам налаштувати й адаптувати програмне забезпечення під свої армійські потреби.

Раніше Фокус повідомляв, що DroneShield випустила нові антидронові "пістолети" DroneGun Mk4. Модель вийшла дуже компактною і легкою (трохи більш як 3 кг), а на вигляд більше нагадує великий пістолет. Як запевняє виробник, невелика вага і зручне руків'я дають змогу застосовувати прилад однією рукою, а ефективність при цьому анітрохи не постраждала.