Допоможе збивати дрони російських окупантів: ЗСУ отримали 200 комплексів Dedrone FieldKit

Передові системи виявляють і розпізнають безпілотники різних типів, а збивати їх будуть "глушилки" DedroneDefender, також передані Україні.

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В Україні розгорнуто понад 200 комплектів Dedrone FieldKit, спрощеної версії системи для боротьби з дронами під назвою DedroneTactical. Про це повідомляє військовий портал Janes з посиланням на одного з керівників компанії Dedrone Мері-Лу Смолдерс.

Комплекти являють собою базову версію DedroneTractical, яка містить радіочастотний (РЧ) датчик, ноутбук підвищеної міцності, щоглу, дві батареї та можливість підключення до супутникової мережі "для безперервної роботи в польових умовах". Придбання систем було профінансовано Фондом оборони України та рекомендовано українськими військовими. Dedrone також продала Україні кілька "глушилок" DedroneDefender, за словами Мері-Лу Смолдерс, уже розгорнуто близько 20 таких систем.

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ЗСУ вже збиває дрони "Орлан-10" російських окупантів за допомогою комплексів DedronePortable. Комплекс DedronePortable слугує для виявлення, відстеження та визначення типу дронів прямо в польоті. Разом із гарматою Drone Defender система дає змогу не тільки помічати ворожі безпілотники, а й збивати їх, створюючи перешкоди, або зовсім заблокувати радіочастоти.

Система DedronePortable Фото: Dedrone

"Ми тісно співпрацювали з командою Dedrone і реконструювали радіочастотну сигнатуру російських безпілотників "Орлан-10". Зараз ми створюємо мережу датчиків для подальшого підвищення наших можливостей у зоні конфлікту. Dedrone став чудовим і гнучким партнером для роботи в режимі реального часу", — поділився один з українських військовослужбовців.

Система Dedrone відстежує і класифікує дрони

Як повідомляє розробник, завдяки таким технологіям комплекс може пригнічувати практично будь-які дрони, як військові, так і цивільні. Крім того, DedronePortable здатний здійснювати "підміну" (spoofing) сигналу, щоб перехоплювати управління дроном під час бою.

DedronePortable можна розгорнути в польових умовах лише за 20 хвилин, а потім швидко перемістити в інше місце в разі потреби. Для цього датчики, джерела електроживлення, кабелі, ноутбук із ПЗ DedroneTracker і базою даних ідентифікації дронів DedroneDNA та все інше обладнання поставляється в комплектах, зручних для складання.

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