Майстерні дронів на фронті: для чого створені, як працюють і чим допомагають бійцям

Прифронтові майстерні лагодять дрони та покращують їхню конструкцію. Вони є важливою ланкою обміну досвідом і покращення ефективності безпілотників у бою.

Related video

Прифронтові майстерні дронів, у яких пілоти й інженери ремонтують, вдосконалюють БПЛА й обмінюються досвідом, розташовані в невеличких містах і селах поблизу лінії зіткнення. Про їхню роботу й значення для ведення бойових дій розповідає сайт Texty.org.ua.

Військові, котрі працюють із безпілотниками, мають перевіряти кожен дрон, а за необхідності — ремонтувати і вдосконалювати. Серед поширених модифікацій — заміна антени, перепрошивка з іншими налаштуваннями, створення кастомних складників. Це постійна рутинна робота, тому в підрозділах, які активно працюють із дронами, почали з’являтися майстерні, які згодом переросли в середовище обміну досвідом та інноваційних рішень.

Важливо

"Орда дронів" сотнями нищить росіян: командир підрозділу БПЛА розповів про успіхи в Кринках

Не існує офіційної посади "інженер дронів" — донедавна не існувало й посади "пілот дронів". Нещодавно були створені Сили безпілотних систем у складі ЗСУ, але народжувалася галузь обслуговування дронів у посадках і знищених селищах на передовій. Її створювали військові, які хотіли якось відбитися від російських окупантів і водночас вижити.

Майстерня роти ударних дронів "Тайстра" (РУБпАК "Тайстра" 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"). займає три кімнати. У ній є все, що потрібно для роботи: антени, стяжки, кабелі, викрутки, мікросхеми, лопаті, паяльні матеріали, інші запчастини й інструменти. Тут завжди стежать за наявністю запасів, щоб уникати затримок у ремонті. Серед великих і серйозних приладів: 3D-принтери, ноутбуки, паяльні станції, мікроскоп.

"Далеко не кожному підрозділу вдалося вибудувати таку систему. В нас є технічна база, у нас є ті, хто ремонтує, ті, хто створює якісь експериментальні моделі. Є ті, хто копає бліндажі, і ті, хто літає на дронах. До нас відправляють пілотів із інших підрозділів на первинне навчання або вдосконалення навичок, — розповідає військовий інженер Дмитро. — Це забезпечує стабільну, безперебійну роботу всієї роти".

Усередині майстерні дронів Фото: texty.org.ua

У майстерні працюють переважно з FPV-дронами. Якщо проблема виникає на великих дронах "Кажан", "Вампір" чи Avenger, їх відправляють на сервісне обслуговування виробникові — їх якісний ремонт можливий лише в нього.

"Щодня щось нове, — розповідає Дмитро. — Поламані дрони, поламані "старлінки", щогли, апаратура. Якісь нові приколи з дронами. Якісь люди приходять, якісь ідуть. Хтось загинув, когось поранили… Довго можна розповідати. Щодня щось відбувається, і все дуже динамічно. І ти іноді просто не встигаєш зрозуміти, чи це реальність. І щодня ти ці виклики приймаєш. І щось вирішуєш, вирішуєш постійно".

Роботи з малими дронами — камікадзе або бомберами — раціональніше проводити саме в подібній прифронтовій майстерні. Вони є місцем, де безпілотники від виробників доводяться до стану, найбільш ефективного в бою.

Українські виробники співпрацюють із бійцями над удосконаленням наявних дронів і створенням нових. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив дрон-бомбардувальник Hummel, який уже отримав схвалення військових після застосування на фронті й був затверджений Міноборони.