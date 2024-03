Знайдено спосіб перетворити смартфон на "цеглину": секрет усього в одному додатку

Якщо смартфон дає змогу видалити системний застосунок, не варто ризикувати, бо наслідки будуть плачевними і непоправними.

Користувач соцмережі X (екс-Twitter) під ніком Eziosystem32 продемонстрував, що станеться, якщо видалити додаток "Система Android" на смартфоні. Виявляється, це може призвести до вельми сумних наслідків, пише 9to5google.

У повному списку додатків на смартфоні є й такий — Android system ("Система Android"). Однак це не один із багатьох попередньо встановлених додатків, а значна частина самої операційної системи Android. Через свою важливість системний додаток Android заблоковано від видалення на переважній більшості пристроїв. Але, схоже, захист не працює на деяких смартфонах. Користувач Eziosystem32 зміг це довести.

Користувач помітив, що на його телефоні кнопка "Видалити" на сторінці відомостей про додаток Android system не була виділена сірим кольором. Він вирішив перевірити, чи активна кнопка і натиснув на неї. Що сталося далі, ви можете побачити на фото нижче. На екрані з'явилося повідомлення: "The system has been destroyed. Press power button to shutdown" ("Систему знищено. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути").

Смартфон одразу ж заблокувався без можливості відновлення. Урок тут полягає в тому, що якщо телефон на базі Android дає змогу, наприклад, видалити важливий системний додаток, не варто цього робити, бо наслідки будуть плачевними.

На щастя, виробник смартфона Xiaomi, яким користувався Eziosystem32, зв'язався з ним, щоб уточнити деталі всього, що сталося. Виявилося, що це був не звичайний роздрібний телефон, а прототип для розробки.

Проте, дозвіл навіть OEM-розробнику випадково вивести з ладу смартфон є серйозним упущенням з боку виробника. Щоб виправити ситуацію, Xiaomi запропонувала безкоштовно обміняти цей телефон, але, на жаль, у країні проживання Eziosystem32 немає фірмових магазинів Xiaomi.

