Учені придумали батарею, яка працює на вині: де застосують незвичайний пристрій

Дослідники створили прототип акумулятора, який зберігає більше енергії, ніж традиційні батареї на основі графіту.

Related video

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу використали для батарей несподіване джерело: харчові кислоти, зокрема ті, що містяться у вині. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Вчені розробили компонент батареї зі сполук, що містяться в харчових кислотах, які широко поширені і часто викидаються як відходи. Новий компонент акумулятора, в якому використовуються харчові кислоти, виявлені в шербеті та сфері виноробства, може зробити літій-іонні акумулятори ефективнішими, доступнішими та екологічнішими. Наприклад, важливою частиною цих батарей є анод, який традиційно виготовляється з графіту. Однак виробництво графіту є екологічно шкідливим через видобуток, енергоємне очищення та використання їдких хімікатів.

Дослідники відзначають, що традиційний метод виробництва графіту для акумуляторів абсолютно нестійкий. Близько 60% графіту втрачається на етапах обробки, які зазвичай вимагають високих температур і дуже сильних кислот, необхідних для досягнення необхідної чистоти. Тому це має величезний вплив на навколишнє середовище. Нова технологія замінює графіт сполуками, отриманими з харчових кислот, таких як винна і яблучна кислота.

Використовуючи відходи, вироблені у великих масштабах, для виробництва компонентів акумуляторів, галузь може диверсифікувати свої ресурси, одночасно вирішуючи як екологічні, так і екологічні проблеми. Цей прототип схожий за розміром на ті, що використовуються в мобільних телефонах, і зберігає більше енергії, ніж традиційні графітові батареї. Це може дозволити пристроям утримувати більше заряду і рідше потребувати зарядки. Примітно, що цей прорив може не тільки зробити акумулятори більш екологічними, а й більш доступними та ефективними. Дослідники також вивчають можливість застосування цієї технології в натрій-іонних акумуляторах — ще одній багатообіцяючій альтернативі літій-іонним акумуляторам.

Раніше американський виробник вантажних поїздів Wabtec у співпраці з Університетом Карнегі-Меллон також презентував перший у світі акумуляторний електровоз, що працює на 18 тисячах літій-іонних батареях, маючи при цьому таку ж потужність, як сто автомобілів Tesla.