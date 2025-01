Google Pixel 9а став головним конкурентом Samsung Galaxy S25: розкрито деталі

Нова функція для телефонів Google пропонує швидкий спосіб почати чат із Gemini в реальному часі, ґрунтуючись на тому, що користувач дивиться на екран

Google Pixel 9 щойно отримав одну з найкращих функцій штучного інтелекту — таку ж, як у Samsung Galaxy S25. Про це пише Tom's Guide.

Коротко, ця функція пропонує швидкий спосіб почати чат з ШІ Gemini в реальному часі, ґрунтуючись на тому, що користувач дивиться на екран. Натискання й утримування кнопки живлення або використання голосової команди для виклику накладення Gemini під час перегляду зображення, відео або документа пропонує нові фішки порівняно зі стандартним вікном підказок.

Натискання на один із них потім передає те, що юзер дивиться, у Gemini, перш ніж він почне режим живого чату. Це може бути URL і дані сторінки об'єкта або весь файл, якщо він збережений локально.

Для довідки: автор матеріалу зміг використати цю функцію на Pixel 9 Pro XL з версією Gemini 1.0.686588308 та версією додатка Google 16.2.40. Однак не зміг знайти цю функцію на Galaxy S24 Ultra.

За замовчуванням відео/зображення/файл автоматично надсилається в Gemini під час натискання кнопки "Запитати про". Однак тривале натискання на чіпи дасть змогу ввімкнути або вимкнути цю функцію на власний розсуд.

Той факт, що Google додасть одну або дві функції, представлені раніше для Galaxy S25, у свої власні телефони, був неминучий. Те ж саме сталося торік із Circle to Search, функцією, яку вперше було представлено в серії Galaxy S24, але яка швидко з'явилася в серії Pixel 8. Рік по тому Circle to Search став доступним на більшості нових пристроїв Android, і автор припускає, що в довгостроковій перспективі те ж саме очікує і Gemini Talk Live.

Можливо, це трохи дратує користувачів Galaxy S25, які думали, що отримають більше ексклюзивних функцій. Але серія Galaxy S25 пропонує безліч інших унікальних функцій ШІ, таких як Now Brief і крос-додатки. І користувачі зможуть випробувати їх самостійно з 7 лютого, коли S25, S25 Plus і Galaxy S25 Ultra надійдуть у продаж.

Тим часом, серія Google Pixel 9 продається з серпня минулого року. Бюджетна модель Pixel 9a може з'явитися всього через два місяці. Наступні флагманські телефони Google, імовірно, будуть називатися серією Pixel 10, очікуються цього літа.

