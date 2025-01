Google Pixel 9а стал главным конкурентом Samsung Galaxy S25: раскрыты детали

Новая функция для телефонов Google предлагает быстрый способ начать чат с Gemini в реальном времени, основываясь на том, что пользователь смотрит на экран

Related video

Google Pixel 9 только что получил одну из лучших функций искусственного интеллекта — такую же, как у Samsung Galaxy S25. Об этом пишет Tom’s Guide.

Вкратце, эта функция предлагает быстрый способ начать чат с ИИ Gemini в реальном времени, основываясь на том, что пользователь смотрит на экран. Нажатие и удерживание кнопки питания или использование голосовой команды для вызова наложения Gemini во время просмотра изображения, видео или документа предлагает новые фишки по сравнению со стандартным окном подсказок.

Нажатие на один из них затем передает то, что юзер смотрит, в Gemini, прежде чем он начнет режим живого чата. Это может быть URL и данные страницы объекта или весь файл, если он сохранен локально.

Для справки: автор материала смог использовать эту функцию на Pixel 9 Pro XL с версией Gemini 1.0.686588308 и версией приложения Google 16.2.40. Однако не смог найти эту функцию на Galaxy S24 Ultra.

По умолчанию видео/изображение/файл автоматически отправляется в Gemini при нажатии кнопки "Спросить о". Однако длительное нажатие на чипы позволит включить или выключить эту функцию по усмотрению.

Тот факт, что Google добавит одну или две функции, представленные ранее для Galaxy S25, в свои собственные телефоны, был неизбежен. То же самое произошло в прошлом году с Circle to Search, функцией, которая впервые была представлена ​​в серии Galaxy S24, но быстро появилась в серии Pixel 8. Год спустя Circle to Search стал доступен на большинстве новых устройств Android, и автор предполагает, что в долгосрочной перспективе то же самое ожидает и Gemini Talk Live.

Возможно, это немного раздражает пользователей Galaxy S25, которые думали, что получат больше эксклюзивных функций. Но серия Galaxy S25 предлагает множество других уникальных функций ИИ, таких как Now Brief и кросс-приложения. И пользователи смогут опробовать их самостоятельно с 7 февраля, когда S25, S25 Plus и Galaxy S25 Ultra поступят в продажу.

Между тем, серия Google Pixel 9 продается с августа прошлого года. Бюджетная модель Pixel 9a может появиться всего через два месяца. Следующие флагманские телефоны Google, предположительно, будут называться серией Pixel 10, ожидаются этим летом.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.