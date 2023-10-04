Українських біженців у Польщі залишать без допомоги: ЗМІ дізналися терміни скасування виплат

Секретар польського уряду Пьотр Мюллер зазначив, що масовий виїзд українців за кордон майже зупинився, а рішення щодо надання допомоги українським біженцям поступово спливає.

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Українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив в інтерв'ю виданню PAP 4 жовтня спікер уряду Польщі Петро Мюллер.

За його словами, українці вже не виїжджають масово за кордон, тому можна припиняти виплату деяких допомог.

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На запитання журналіста про те, коли саме скасують виплати, Мюллер сказав: "Ймовірно, у першому кварталі 2024 року". На його думку, продовжувати виплату допомоги українцям не має сенсу.

"Термін дії рішень щодо надання допомоги поступово закінчується. Так сказано в законі і виплати не будуть продовжуватися", — пояснив він.

Зазначимо, що у 2023 році українці в Польщі мають право на такі державні допомоги:

виплати "400 Plus" — щомісячна виплата в розмірі 400 злотих (близько 3 тисяч гривень) батькам, чиї діти перебувають у яслах;

виплати в рамках програми Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) — до 1 тисячі злотих (трохи більше 8 тисяч гривень) на дітей від 1 до 3 років;

виплати на дітей "Сім'я 500+" — 500 злотих щомісяця (близько 4 тисяч гривень).

Зазначимо, що в березні 2023 року ЗМІ повідомляли, що в Польщі українським біженцям переплатили 2 мільйони злотих допомоги — це близько 450 тисяч доларів. Тобто деякі українці отримували допомогу навіть після свого повернення в Україну.

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Також нагадаємо, що Німеччина у 2024 році планує скоротити обсяг федеральної допомоги, яку отримують землі для інтеграції біженців. Усе через зростаючу інфляцію після багатьох років масштабних витрат.

Ще Фокус 20 вересня повідомляв, що міжнародна організація Unicef щомісяця виплачуватиме біженцям з України 6 тисяч крон. Ця фінансова програма доступна для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.