Україна відтермінує виплату пенсій та зарплат, якщо Захід не дасть гроші, – Мінекономіки

Україні, можливо, як повідомила керівниця Міністерства економіки Юлія Свириденко, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців та 1,4 млн вчителів. Стосується це питання також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

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В уряді попередили стосовно можливого припинення виплат пенсій та зарплат, якщо Захід не дасть гроші. Про це повідомила керівниця Міністерства економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

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Вона наголосила на тому, що українську економіку до режиму "виживання" відштовхне дефіцит зовнішньої підтримки. Йдеться про те, що держава почала відновлення у 2023 році зі зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5%.

Україні наступного року знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на 60 млрд доларів не просувається у Конгресі, а пакет підтримки Євросоюзу на 50 млрд євро був заблокований через вето Угорщини.

Свириденко висловила надію, що Євросоюз схвалить допомогу Україні в лютому. У такому разі кошти надійдуть до кінця березня.

Наша держава, як зазначає FT, з вересня намагається заощадити кошти та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін вирішив збільшити податок на прибутки банків, а також податки на доходи фізичних осіб з військових тепер направлятимуть до центрального бюджету.

Свириденко все ж наголошує, що цього не досить. З її слів, пріоритетом для нашої держави буде оборона та обслуговування боргу.

Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, потрібно затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців та 1,4 млн вчителів. Стосується це питання також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Нагадаємо, 21 грудня у Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що вже діє "план Б". Український уряд уже зараз планує активізувати внутрішні ресурси для покриття витрат, оскільки ухвалених партнерами рішень недостатньо для фінансування бюджету в січні-лютому 2024 року.