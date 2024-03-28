ЗС РФ б'ють по газосховищах: Київ запевняє трейдерів, що зберігати газ в Україні безпечно, — ЗМІ

"Укртрансгаз" пропонує європейським трейдерам до 10 мільярдів кубометрів газу, або третину всіх сховищ України, проте журналісти припускають, що цьогоріч у ЄС можуть менш охоче використовувати українські сховища через російські атаки.

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Київ прагне переконати трейдерів з Європейського союзу, що зберігати паливо в підземних газосховищах України все ще безпечно, попри удари Збройних сил Російської Федерації. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що європейські країни зазвичай використовують літні місяці для накопичення запасів перед наступним опалювальним періодом. За словами генерального директора оператора газосховища "Укртрансгаз" Романа Малютіна, очікується, що за цей час в українські сховища буде доставлено до 4 мільярдів кубометрів газу.

За даними журналістів, "Укртрансгаз" пропонує іноземним трейдерам до 10 мільярдів кубометрів газу, або третину всіх сховищ України.

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"Хочу підкреслити, що збиток не впливає на наші можливості із закачування газу в підземні сховища газу", — сказав Малютін у коментарі виданню.

Малютін вказав на те, що, попри повномасштабну війну, в оператора сховища є понад тисячу контрактів, 168 з яких укладено з компаніями-нерезидентами.

На думку журналістів, цього року європейські торговці можуть менш охоче використовувати сховища на території України, оскільки російські окупанти прагнуть завдавати по них ударів.

"Недільна атака посилить цю обережність. Однак у нас є достатній резерв потужностей і ми готові реагувати", — стверджує гендиректор "Укртрансгазу".

За словами Малютіна, у компанії є заходи для пом'якшення наслідків у разі заподіяння шкоди конкретному об'єкту. Наприклад, газ у певних сховищах не пов'язаний із конкретними споживачами і фірма розглядає всі свої об'єкти як один.

Коментуючи російську атаку, Малютін також зазначив, що компанія має час відремонтувати пошкоджений об'єкт, "оскільки пошкоджене обладнання необхідне лише для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року".

Нагадаємо, за даними Оператора ГТС України (ОГТСУ) від 28 вересня, з квітня 2023 року 40 іноземних газотрейдерів скористалися його послугою shorthaul і продовжують транспортувати газ в Україну.

Про те, що в Європейському союзі розглядають можливість зберігання своїх запасів природного газу в газосховищах на території України ЗМІ повідомляли в червні 2023 року.