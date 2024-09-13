Пенсія в Україні: чи може військова служба вважатися як пільговий стаж

Якщо військовослужбовець працював за професією або обіймав посаду, що дає право на призначення пенсій на пільгових умовах, відповідний період військової служби буде зараховано до страхового стажу.

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Після початку повномасштабної війни багато українців стали на захист своєї країни. Деяким із них військова служба може зарахуватися до пільгового стажу для пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно зі статтею 8 Закону України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", якщо на момент призову на військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ "Про оборону України", особа працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, відповідний період військової служби буде зараховано до страхового стажу. Цей стаж враховується під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Такий період військової служби не повинен перевищувати тривалість пільгової роботи.

Нагадаємо, 8 серпня в Україні запрацював веб-портал для військових "Армія+". В оборонному відомстві розповіли, що цей портал створено для того, щоб українські військові займалися службою, а не паперами.

Раніше Фокус повідомляв, що внутрішньо переміщені особи і ті, хто повернувся на постійне місце проживання після евакуації, можуть розраховувати на отримання спеціальної фінансової допомоги.