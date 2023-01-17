Із присмаком "Наполеона". Простий і смачний листковий салат "Смакота"

Приготування такого салату не триватиме багато часу.

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Готові коржі для торта "Наполеон", які продаються в магазинах, можуть стати основою не тільки улюбленого десерту, але й підійдуть як інгредієнт для приготування смачного та поживного листкового салату. Як його приготувати, розповідається в блозі "Смачні рецепти".

Листковий торт "Смакота"

Складові:

Готові коржі для торта "Наполеон" — 1 упаковка;

Часник — 2-3 зубчики;

Цибуля — 2 шт;

Шпроти — 1 банка;

Морква — 2 шт.;

Варені яйця;

Твердий сир — 100 гр;

Спеції, зелень, сіль до смаку

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати дрібними кубиками, помиту й очищену моркву натерти на дрібній тертці. Цибулю та моркву обсмажити на олії.

Зі шпротів злити рідину та розім'яти їх вилкою, додати до них обсмажену цибулю та моркву, майонез, усе добре перемішати.

Твердий сир натерти на дрібній тертці, а яйця на великій. Часник пропустити через прес і перемішати з майонезом, змастити коржі.

Кожен корж змастити масою зі шпротів, потерти яйце та посипати сиром. Із коржів сформувати торт і відправити його на годину в холодильник, щоб просочився.

Для подачі його можна прикрасити на свій смак.

Нагадаємо, як приготувати салат "Мірабелла", а також суші-торт.