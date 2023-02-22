Екзотична класика. Рецепт ніжного печива кураб'є

Кураб'є має давню історію і довгий час вважалося дефіцитом. Хоча його приготувати просто.

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Печиво кураб'є славиться своїм ніжним смаком. Колись дістати його було неможливо, а інгредієнти вважалися дефіцитними. Хоча зараз це звичайнісінький набір продуктів, який можна знайти в будь-якому супермаркеті.

"Кураб'є" перекладається з арабської як "солодощі". За легендою, рецепт печива вигадав слуга перського султана, який страждав без ласощів після пограбування. Але слуга приготував печиво з того, що залишилося в коморі, додав шафран і цукрову пудру.

Сучасний рецепт набагато простіший. У Греції кураб'є печуть у вигляді кульок, в Ірані додають мигдаль і фундук, а в Туреччині кураб'є складається з двох половинок із прошарком джему.

Правильно випечене печиво ніжне, м'яке та розсипчасте, у нього вершковий смак та аромат прянощів.

Печиво кураб'є

Інгредієнти:

вершкове масло — 100 г;

цукрова пудра — 4 ст. л.;

один яєчний білок;

борошно — 180 г;

ваніль, джем чи повидло;

молоті прянощі — 3 бутончики гвоздики й одна коробочка кардамону.

Збийте міксером м'яке вершкове масло з цукровою пудрою, поки маса не стане однорідною. Розбийте яйце і відокремте жовток від білка. Якщо маленькі яйця, то візьміть два. Додайте білок до цукрово-масляної суміші та добре збийте. Борошно додайте невеликими порціями, додайте прянощі (якщо не любите, можете не додавати), всипте ванілін, або ваніль, замісіть м'яке тісто.

Деко вистеліть пергаментом. Перекладіть тісто в кондитерський мішок або целофановий пакет із відрізаним куточком. Відсаджуйте печиво на відстані хоча б один сантиметр, адже під час готування вони збільшаться в розмірах.

Покладіть у центр кожного печива трохи джему чи повидла.

Духовку розігрійте до 200 градусів, випікайте печиво приблизно 20 хвилин, поки скоринка не стане золотистою. Перед подачею печиво остудіть.

Також ви можете приготувати класичне печиво хмиз. Воно смажиться у фритюрі та посипається цукровою пудрою.