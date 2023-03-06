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Їжа

Котлети з беконом та бринзою: як приготувати сербські уштипці

котлети сербські, котлети уштипці, м'ясні страви, кулінарія
Уштипці виглядають як наші котлети

Сербські котлети уштипці завдяки бекону та бринзі мають оригінальний смак, але кулінарної революції чекати не варто

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Котлети сербські з трохи смішною назвою "уштипці" готуємо за рецептом кулінарного блогера дядька Жені. Насправді, по-сербськи "уштипак" — це "пончик". Відповідно, уштипці повинні бути трохи пухкішими, ніж котлети в нашому стандартному виконанні. Тобто м'ясними пончиками.

Не думайте, що ви отримаєте банальні котлети – бекон та бринза помітно змінюють смак. Але не сподівайтеся на щось занадто революційне — все-таки наші традиційні котлети в підґрунті вгадуються.

Сербські котлети уштипці

Інгредієнти (для 7-8 котлет)

  • м'ясний фарш (свинина та яловичина) — 500 г;
  • бекон — 100 г;
  • бринза — 100 г;
  • яйце — 1;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • олія;
  • сіль, перець

Приступаємо до виготовлення сербських котлет. Беремо змішаний свинячий фарш, дрібно рубаємо бекон, дрібно натираємо бринзу або будь-який інший солоний сир. Все це змішуємо, вбиваємо яйце для міцності (хоча сир і так все зв'яже), 2-3 зубці дрібно нарубаного часнику, солимо і перчимо до смаку. Не забуваємо про паприку (здається, балканці без неї обійтися взагалі не можуть).

Фарш готовий. Далі – за стандартом. На розпечену сковорідку виливаємо олію, викладаємо сформовані з фаршу котлетки (кожну з них попередньо збиваємо в долонях, щоб додати щільності — дядько Женя робить по 15 ляпанців для кожної котлетки). На середньому вогні обсмажуємо так, щоб отримати з усіх боків рівномірний приємний золотаво-коричневий колір.

Важлива порада від автора рецепта: обережно із сіллю. Бринза і так її віддає фаршу, тож багато додавати не треба.