Котлети з беконом та бринзою: як приготувати сербські уштипці

Сербські котлети уштипці завдяки бекону та бринзі мають оригінальний смак, але кулінарної революції чекати не варто

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Котлети сербські з трохи смішною назвою "уштипці" готуємо за рецептом кулінарного блогера дядька Жені. Насправді, по-сербськи "уштипак" — це "пончик". Відповідно, уштипці повинні бути трохи пухкішими, ніж котлети в нашому стандартному виконанні. Тобто м'ясними пончиками.

Не думайте, що ви отримаєте банальні котлети – бекон та бринза помітно змінюють смак. Але не сподівайтеся на щось занадто революційне — все-таки наші традиційні котлети в підґрунті вгадуються.

Сербські котлети уштипці

Інгредієнти (для 7-8 котлет)

м'ясний фарш (свинина та яловичина) — 500 г;

бекон — 100 г;

бринза — 100 г;

яйце — 1;

часник — 2-3 зубчики;

паприка — 1 ст. л.;

олія;

сіль, перець

Приступаємо до виготовлення сербських котлет. Беремо змішаний свинячий фарш, дрібно рубаємо бекон, дрібно натираємо бринзу або будь-який інший солоний сир. Все це змішуємо, вбиваємо яйце для міцності (хоча сир і так все зв'яже), 2-3 зубці дрібно нарубаного часнику, солимо і перчимо до смаку. Не забуваємо про паприку (здається, балканці без неї обійтися взагалі не можуть).

Фарш готовий. Далі – за стандартом. На розпечену сковорідку виливаємо олію, викладаємо сформовані з фаршу котлетки (кожну з них попередньо збиваємо в долонях, щоб додати щільності — дядько Женя робить по 15 ляпанців для кожної котлетки). На середньому вогні обсмажуємо так, щоб отримати з усіх боків рівномірний приємний золотаво-коричневий колір.

Важлива порада від автора рецепта: обережно із сіллю. Бринза і так її віддає фаршу, тож багато додавати не треба.