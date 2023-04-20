Усього пара хвилин. Рецепт швидких закусочних помідорів

Масу з яєць, сиру та помідорів можна приготувати як для закуски, так і у вигляді салату.

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Закусочні помідори – це страва не лише для святкового столу. Їх можна приготувати і на обід чи вечерю, щоб урізноманітнити звичне меню. Ба більше, маса, яка готується для намазки на помідори, може бути використана як звичайний салат, просто в такому випадку інгредієнти потрібно нарізати трохи більшого розміру. Своїм рецептом страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Закусочні помідори:

Інгредієнти:

помідори великі – 2 шт.;

яйця – 3 шт;

сир твердий – 100 г;

майонез – 2 ст. л;

часник – 2 зубчики;

сіль та перець за смаком;

кріп – кілька гілочок;

листя салату.

Спосіб приготування:

Курячі яйця відварити та остудити у холодній воді. Потім почистити та натерти на грубу тертку. Твердий сир також натерти на тертці. Кріп дрібно порубати. Скласти все в глибоку миску, туди додати сіль і перець, майонез, пропущений через прес часник, все добре перемішати.

Помідори порізати кружальцями завтовшки не менше 5 мм. На кожен кружок викласти лист салату, а зверху — сирно-яєчну суміш. Прикрасити за бажанням кропом.

Якщо вирішите робити салат, то помідори, сир та яйця краще порізати невеликими кубиками.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Пивний" та закуску "Морквинки".