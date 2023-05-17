Азіатський стиль: рецепт курки з броколі у пікантному соусі

Найкращим гарніром до цієї страви буде рис.

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Курка – незамінна для тих, хто не любить жирного, але не уявляє свого життя без м'яса. З неї можна приготувати багато смачних страв як на кожен день, так і до святкового столу. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати екзотичну страву — куряче м'ясо з броколі в азіатському стилі за рецептом з блогу "Збірка рецептів". Воно виходить з дуже пікантним та насиченим смаком і просто ідеальне з рисом у якості гарніру.

Курка з броколі в азіатському стилі

Інгредієнти:

курячі стегна – 800 г;

броколі – 1 качан;

часник – 4 зубчики;

імбир — 20 г;

сіль;

перець;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Для соусу:

мед – 1,5 ст. л;

соєвий соус – 6 ст. л;

рисовий оцет – 1,5 ст. л;

кунжутна олія – 2 ч. л;

кунжут – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче філе дрібно нарізати та змішати із сіллю, перцем та крохмалем. Броколі нарізати на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді три хвилини, після чого відкинути на друшляк.

Обсмажити курку на добре розігрітій сковорідці на олії до золотистості. Додати дрібно нарізаний часник та імбир, обсмажувати ще кілька хвилин.

Всі інгредієнти для соусу змішати, додати до курки, перемішати і гасити на вогні нижче за середню пару хвилин. Туди ж відправити броколі та перемішати. Страва готова.

Раніше Фокус писав, як приготувати курку у вершково-сирному соусі.