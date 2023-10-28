Тане в роті: рецепт найніжнішого торта з йогуртовим кремом

Щоб торт був ще ніжнішим, залиште його на ніч у холодильнику, щоб він добре просочився.

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Вихідні — саме час для смачної випічки. Це можуть бути пироги, пиріжки, печиво. Ми ж пропонуємо спробувати торт за рецептом блогерки Оксани. Це поєднання ніжного бісквіта та пишного крему, який на виході дає неймовірне поєднання смаків.

Торт із йогуртовим кремом

Інгредієнти:

Для бісквіта:

цукрова пудра – 160 г;

щіпка солі;

борошно – близько 170 г;

розпушувач – 1/2 ч. л;

рослинна олія – 30 г;

лимонний сік – 2 ст. л.

Для крему:

йогурт – 350 гр;

яйця – 2 шт;

цукор – 2 ст. л. (або за смаком);

крохмаль – 30 гр;

вершки (33%) – 200 мл.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді збити до пишної білої маси яйця з цукром і дрібкою солі. В окремій чаші змішати рослинну олію і лимонний сік, додати столову ложку яєчної маси і перемішати, а потім акуратно ввести всю суміш до яєць.

Борошно просіяти з розпушувачем і перемішати акуратно лопаткою знизу вгору.

Готове тісто перекласти у форму і відправити в заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин. Готовність бісквіта перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо при протиканні бісквіта паличка суха, значить, він готовий.

Готовий бісквіт замотати харчовою плівкою, щоб він стабілізувався і не кришився при розрізанні.

Тим часом готуємо крем. Яйця збити з цукром і крохмалем до повного розчинення цукру, додати будь-який фруктовий йогурт і поставити на плиту, уварити до загустіння на середньому вогні, постійно помішуючи.

Накрити крем плівкою і дати йому охолонути, після чого додати в холодний крем охолоджені вершки і знову все збити.

Бісквіт розрізати на коржі, змастити просоченням і перемазати кремом. Кремом, що залишився, змастити верх і боки торта, прикрасити на свій смак. Відправити готовий торт на просочення в холодильник щонайменше на кілька годин, а ще краще — на всю ніч.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний бісквіт.