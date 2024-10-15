Зама: як приготувати дуже смачний молдавський суп
Процес приготування цієї страви вельми ретельний, але результат приємно здивує своїм смаком і ароматом.
Зама — традиційна страва молдавської кухні, що являє собою суп із домашньої курки з домашньою локшиною та овочами, має приємний, легкий смак і аромат. Рекомендуємо вам приготувати його для своїх рідних на обід або вечерю за рецептом із блогу "Проста кулінарія. Рецепти". Його можна подавати як на обід, так і на вечерю, оскільки він не "вантажить" шлунок і не залишає відчуття важкості.
Молдавський суп зама
Інгредієнти:
- курка — 1 кг;
- цибуля — 2 шт;
- морква — 2 шт;
- болгарський перець — 1 шт;
- любисток — за смаком. Його можна використовувати як свіжий, так і засушений. Якщо не вдасться знайти, хороша альтернатива — листя селери.
- петрушка — 2 гілочки;
- кріп — 2 гілочки;
- лавровий лист;
- чорний перець, сіль — за смаком;
- квас із висівок — за смаком. Його можна замінити лимонним соком.
Для локшини:
- яйце — 1 шт;
- борошно — 100 г (+ 20 г для підсипання);
- сіль.
Спосіб приготування:
Курку покласти в каструлю, залити водою, додати одну моркву, одну цибулину, лавровий лист, перець горошком, сіль і поставити варитися приблизно на годину. Якщо курка домашня, процес варіння буде довшим.
Поки вариться курка, готуємо локшину. Яйце змішати із сіллю та борошном. Тісто має вийти дуже пружним. Вимішувати його 4-5 хвилин, накрити харчовою плівкою і залишити відпочити на 20-30 хвилин.
Розкачати тісто в тонкий пласт, присипати борошном, обрізати краї, скласти і нарізати смужками.
Усі овочі (морквину, перець і цибулю) порізати соломкою.
Коли м'ясо буде готове, дістати його, відокремити від кістки (за бажанням) і повернути в бульйон. Бульйон також, за бажанням, можна процідити.
Поставити каструлю на плиту, і щойно бульйон закипить, додати моркву, цибулю, перець. Прикрити кришкою і варити близько 7 хвилин на маленькому вогні.
Потім додати локшину і, помішуючи, готувати ще приблизно 3-4 хвилини.
Важливий інгредієнт — це квас із висівок. Він додасть кислинки страві, але якщо його немає, то потрібно додати лимонний сік (за смаком).
З гілочки любистку чи селери обірвати листя, нарубати його дрібно. Головне — не переборщити, бо може дати гіркий присмак. Якщо ж додати його менше — не буде потрібного аромату.
Так само нарізати петрушку, кріп і додати всю зелень у суп.
Накрити каструлю кришкою і вимкнути вогонь.
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