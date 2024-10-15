Зама: як приготувати дуже смачний молдавський суп

Процес приготування цієї страви вельми ретельний, але результат приємно здивує своїм смаком і ароматом.

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Зама — традиційна страва молдавської кухні, що являє собою суп із домашньої курки з домашньою локшиною та овочами, має приємний, легкий смак і аромат. Рекомендуємо вам приготувати його для своїх рідних на обід або вечерю за рецептом із блогу "Проста кулінарія. Рецепти". Його можна подавати як на обід, так і на вечерю, оскільки він не "вантажить" шлунок і не залишає відчуття важкості.

Молдавський суп зама

Інгредієнти:

курка — 1 кг;

цибуля — 2 шт;

морква — 2 шт;

болгарський перець — 1 шт;

любисток — за смаком. Його можна використовувати як свіжий, так і засушений. Якщо не вдасться знайти, хороша альтернатива — листя селери.

петрушка — 2 гілочки;

кріп — 2 гілочки;

лавровий лист;

чорний перець, сіль — за смаком;

квас із висівок — за смаком. Його можна замінити лимонним соком.

Для локшини:

яйце — 1 шт;

борошно — 100 г (+ 20 г для підсипання);

сіль.

Спосіб приготування:

Курку покласти в каструлю, залити водою, додати одну моркву, одну цибулину, лавровий лист, перець горошком, сіль і поставити варитися приблизно на годину. Якщо курка домашня, процес варіння буде довшим.

Поки вариться курка, готуємо локшину. Яйце змішати із сіллю та борошном. Тісто має вийти дуже пружним. Вимішувати його 4-5 хвилин, накрити харчовою плівкою і залишити відпочити на 20-30 хвилин.

Розкачати тісто в тонкий пласт, присипати борошном, обрізати краї, скласти і нарізати смужками.

Усі овочі (морквину, перець і цибулю) порізати соломкою.

Коли м'ясо буде готове, дістати його, відокремити від кістки (за бажанням) і повернути в бульйон. Бульйон також, за бажанням, можна процідити.

Поставити каструлю на плиту, і щойно бульйон закипить, додати моркву, цибулю, перець. Прикрити кришкою і варити близько 7 хвилин на маленькому вогні.

Потім додати локшину і, помішуючи, готувати ще приблизно 3-4 хвилини.

Важливий інгредієнт — це квас із висівок. Він додасть кислинки страві, але якщо його немає, то потрібно додати лимонний сік (за смаком).

З гілочки любистку чи селери обірвати листя, нарубати його дрібно. Головне — не переборщити, бо може дати гіркий присмак. Якщо ж додати його менше — не буде потрібного аромату.

Так само нарізати петрушку, кріп і додати всю зелень у суп.

Накрити каструлю кришкою і вимкнути вогонь.

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