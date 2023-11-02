США підтримають усіх борців за демократію: з'явився оптимістичний прогноз щодо військової допомоги Україні

Якщо Україна програє війну, російський президент Володимир Путін рушить на Європу. Якщо Штати перестануть допомагати Києву, це викличе руйнування цивілізації, кажуть Фокусу військові аналітики.

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Сполучені Штати не дадуть Росії виграти повномасштабну війну в Україні. Вашингтону не можна вибиватися з ключових світових гравців, які керують геополітичними процесами, каже Фокусу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Звідки брати гроші на війну? У нас є союзники. Якщо Штати хочуть залишитися у світових лідерах, вони не можуть програти війну з Росією. Перемога над Україною не зупинить Путіна, далі РФ піде на Європу, а Китай захопить Тайвань. Штати опиняться на задвірках глобальних процесів, — зазначив він.

На щастя, американські політики розуміють ризики катастрофи цивілізації. Внутрішня передвиборча турбулентність у Вашингтоні не скасує підтримку України. Але Київ здатен запроваджувати військові нововведення самостійно, без мільярдних вкладень союзників, додає аналітик.

Головний приклад винахідливості ЗСУ — застосування FPV-дронів на лінії зіткнення. Але "технологічний прорив", формулу якого вивів головнокомандувач української армії Валерій Залужний, вимагає узгодженої роботи всіх галузей технології, промисловості, інжинірингу та IT-сфери, вважає Самусь.

"Головне не гроші, FPV-дрон недорого коштує. Потрібна концентрація, грамотне управління і масштабування досягнень", — додав експерт.

В умовах президентських виборів у США опонентам демократів з-поміж "трампістів" не вигідно, щоб Україна за підтримки чинної влади домоглася перемоги або рішучих результатів на полі бою, каже Фокусу експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан.

"Противники Джо Байдена в Конгресі проштовхують ідею поділу україно-ізраїльського пакета допомоги на $106 млрд. Вони кажуть, що з Ізраїлем усе важче і спочатку потрібно йому виділити гроші. Зрозуміло, що тут є політичний елемент, але треба мати на увазі діяльність сильного ізраїльського лобі в США", — розповів експерт.

США підтримують усіх борців за демократію і з міжнародним тероризмом рівною мірою. Пріоритети адміністрації Джо Байдена не пов'язані з бажанням Кремля і його союзниками — Китаєм, Сирією, Іраном, Північною Кореєю та іншими, додав Богдан.

Республіканці загалом не проти військової допомоги. Вони бояться корупційних ризиків і вимагають звітності від Києва, підсумував він.

Нагадаємо, за даними газети Financial Times республіканці, які виступають проти збільшення військової допомоги Україні, можуть завадити наступу ЗСУ. Призупинення військової допомоги відновить боєздатність окупантів.

Фокус раніше писав про перехід повномасштабної війни в Україні в позиційну фазу. Затяжні бойові дії на руку Москві, але вкрай руйнівні для Києва.