Мажори за кермом: як розслідують топ 5 резонансних ДТП в Україні

Кількість дорожніх аварій в Україні 2024 року збільшилася, близько 2 тисяч людей стали їхніми жертвами. У найскандальніших подіях часто фігурують заможні українці зі зв'язками та можливостями затягувати хід розслідування. Фокус представляє найбільш резонансні ДТП і з'ясовує, як покарали їхніх винуватців.

2024 рік, що минає, відзначився не тільки загибеллю і пораненнями людей в Україні через повномасштабну війну з Росією, а й збільшенням кількості дорожніх аварій. У період із січня до серпня трапилося близько 17 000 ДТП із загиблими і постраждалими, на 11% більше, ніж у цей самий період 2023 року, свідчать дані "Опендатабот".

Головні причини трагедій — порушення швидкості руху, правил маневрування та проїзду перехресть. Близько 2 тисяч людей загинули на дорогах, ще майже 21 тисяча отримали травми. Найаварійніші регіони — Київ, Дніпропетровська та Одеська області. В останньому регіоні кількість ДТП зросла на рекордні 40%, а кількість загиблих збільшилася на 70%.

Згідно з даними дослідницької організації World Population, в Україні далеко не найгірша ситуація на дорогах. Лідером у рейтингу смертей у ДТП на 100 000 населення стала Домініканська Республіка з показником 65 жертв. За нею йде африканська країна Зімбабве (41 особа).

Україна на 123-му місці з показником 10 смертей, що є "помірно низьким" рівнем. Ситуація гірша в Румунії, Албанії, Боснії і Герцеговині, але в інших країнах Європи показник смертності на дорогах істотно нижчий, ніж в Україні.

Гнітюча статистика змушує розібратися в причинах проблеми. Фокус представляє топ 5 резонансних ДТП в Україні та з'ясовує, чи вдалося покарати їхніх винуватців.

Аварія в Дніпрі: син мажора збив пішоходів

У Дніпрі 1 грудня на одній із центральних вулиць міста водій BMW наїхав на пішоходів. У темряві вони переходили проїжджу частину по "зебрі", світлофор при цьому не працював.

Поліцейські говорили, що ДТП сталася о 19:45 на Заводській набережній без участі пішоходів: автомобіль BMW врізався на повній швидкості в Ford.

Водій автомобіля BMW врізався на повній швидкості в Ford

Унаслідок удару у "Форді" загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей: двоє дітей і двоє дорослих (водій і пасажир) дістали серйозні травми. Водія BMW затримали, йому загрожує до восьми років в'язниці.

Пізніше з'ясувалося, що BMW керував Арсеній Безсонов, син місцевого бізнесмена Олега Безсонова, обвинуваченого в причетності до тіньових схем із фіктивними ФОПами. Зовсім недавно підприємець сам потрапив у ДТП, але його визнали невинним.

Микола Харківський отримав тюремний термін

Винуватець резонансної смертельної ДТП у Харкові отримав 8 років позбавлення волі, він також зобов'язаний виплатити по 1 млн гривень обом дітям загиблого. Аварія сталася 26 жовтня 2021 року, але з огляду на скандальну поведінку підозрюваного залишається актуальною.

На момент ДТП водієві Infinity Q50 Миколі Харківському було 16 років, він проїхав на червоний сигнал світлофора і врізався на повній швидкості в Chevrolet Aveo, яким керував 58-річний чоловік.

Микола Харківський цинічно висловлювався про загиблого водія

Харківський навмисно розігнав автомобіль, щоб проскочити на червоний. Після зіткнення в медичному закладі він вказав неправильну адресу проживання і намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий співробітниками поліції.

У перерві на одному із судових засідань Червонозаводського райсуду Харкова, підліток цинічно висловився про загиблого водія. Дочка загиблого водія запитала Миколу, навіщо він їй посміхається, а Харківський відповів їй: "Бухим менше їздити треба".

Погрожував зв'язками з "Океаном Ельзи": у центрі Києва водій Mersedes мало не задавив людей

Дмитро Рисич, водій позашляховика Mersedes, що належить власниці бренду One by One Лідії Сметані, 10 жовтня близько 22:00 ледве не наїхав на людей на вулиці Саксаганського в центрі Києва. Як стверджував винуватець ДТП, він "зарубався з іншим водієм" на світлофорі і не впорався з керуванням.

Постраждалі розповідали, що Рисич не спромігся запитати їх про стан здоров'я, пропонував хабар і був упевнений, що його "відмажуть, бо він пов'язаний із командою гурту "Океан Ельзи". Схоже відсторонене ставлення до події проявила і Сметана, прибувши на місце аварії.

Mersedes належить власниці бренду One by One Лідії Сметані

Пізніше з'ясувалося, що водій не має стосунку до "Океану Ельзи". Потерпілі заявили, що перший загін поліції зняв місце ДТП, подивився запис на камерах спостереження, але скласти протокол або прийняти заяву вони відмовилися. Поліцейські не записали дані потерпілих і одразу не перевірили водія на ознаки сп'яніння, пообіцявши зробити це пізніше.

Якщо вдасться встановити ступінь завданих тілесних ушкоджень середньої тяжкості, водієві загрожує кримінальна відповідальність, а в іншому разі — лише адміністративна.

Військовий не побачив кабана: член команди Мінстратегпрому загинув із дружиною в ДТП

Уночі 8 вересня, в автомобільній аварії загинув Ярослав Олійник, один із перших членів нової команди Міністерства стратегічних галузей і промисловості. У ДТП загинула і його дружина Ніна. Олійник приєднався до команди міністерства минулого літа, прийшов із фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів.

Олійник, відомий під позивним "Локі", приєднався до ЗСУ 2017 року, служив у підрозділі аеророзвідки оператором дронів. Брав участь у боях із російськими військами в Київській, Чернігівській та Харківській областях. Навчав військових керувати дронами.

Ярослав Олійник долучився до ЗСУ у 2017 році та служив у підрозділі аеророзвідки

Подробиць про цю ДТП практично немає. Однак ЗМІ з'ясували, що це трапилося близько 23:50 у Житомирській області. Військовий на автомобілі Mitsubishi L-200 випадково наїхав на дикого кабана, який лежав на дорозі і втратив керування.

Далі військовий виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Mitsubishi Pagero, в якому їхав Ярослав Олійник з дружиною. Від отриманих трав вони загинули на місці ДТП, а водія Mitsubishi L-200 доставили в лікарню. Чим закінчився розгляд, невідомо.

ДТП у Рівненській області з 14 загиблими

У Рівненській області 6 липня 2024 року автоцистерна врізалася в маршрутку, загинули 14 пасажирів. Наймолодшому було 6 років, у ДТП загинули його батьки, вижила лише 57-річна бабуся.

Правоохоронці розглядали такі причини аварії: пошкодження колеса вантажівки, випуск на лінію вантажного автомобіля з технічною несправністю, неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху.

У бензовоза могло бути пошкоджене колесо

Вантажівка належала суб'єкту господарської діяльності, правоохоронці вивчають документи, на підставі яких автомобіль був допущений до перевезень. У рамках розслідування призначили 18 експертиз, про покарання винних в аварії наразі нічого невідомо, як і про перебіг розглядів.

У чому проблема аварій на дорогах?

Українські правоохоронці в більшості випадків ретельно розслідують причини дорожніх аварій і визначають винних, вважає колишній працівник відділу розслідувань ДТП, адвокат Віктор Чевгуз.

Якщо сталася резонансна аварія, справу просто так не закриють, зважаючи на її скандальність і суспільну значущість.

"Можна сказати, що такі справи здебільшого піддаються логічному завершенню. Бувають дуже різні ситуації, не можна виключати, що обидві сторони можуть займатися провокаціями — як потерпіла, так і винна", — пояснює він Фокусу.

Багато що під час розслідування залежить від результатів аварії: ступеня тяжкості тілесних ушкоджень або летального результату, алкогольного або наркотичного сп'яніння учасників. Встановлюють усі ці факти фахівці судмедекспертизи.

Винні в дорожніх інцидентах нерідко домагаються в суді пом'якшення покарання, але за законом вони мають право на адвокатів. Вплив на слідство і суддів не виключений: в Україні реальність така, що багато що залежить від суспільного становища злочинця.

