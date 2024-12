Мажоры за рулем: как расследуют топ-5 резонансных ДТП в Украине

Количество дорожных аварий в Украине в 2024 году увеличилось, около 2 тысячи человек стали их жертвами. В самых скандальных происшествиях часто фигурируют состоятельные украинцы со связями и возможностями затягивать ход расследования. Фокус представляет наиболее резонансные ДТП и выясняет, как наказали их виновников.

Уходящий 2024 год отметился не только гибелью и ранениями людей в Украине из-за полномасштабной войны с Россией, но и увеличением количества дорожных аварий. В период с января по август случилось около 17 000 ДТП с погибшими и пострадавшими, на 11% больше, чем в этот же период в 2023 году, свидетельствуют данные "Опендатабот".

Главные причины трагедий — нарушение скорости движения, правил маневрирования и проезда перекрестков. Около 2 тысяч человек погибли на дорогах, еще почти 21 тысяча получили травмы. Самые аварийные регионы — Киев, Днепропетровская и Одесская области. В последнем регионе количество ДТП возросло на рекордные 40%, а число погибших увеличилось на 70%.

Согласно данным исследовательской организации World Population, в Украине далеко не самая плохая ситуация на дорогах. Лидером в рейтинге смертей в ДТП на 100 000 населения стала Доминиканская Республика с показателем 65 жертв. За ней идет африканская страна Зимбабве (41 человек).

Украина на 123-м месте с показателем 10 смертей, что является "умеренно низким" уровнем. Ситуация хуже в Румынии, Албании, Боснии и Герцеговине, но в других странах Европы показатель смертности на дорогах существенно ниже, чем в Украине.

Удручающая статистика заставляет разобраться в причинах проблемы. Фокус представляет топ-5 резонансных ДТП в Украине и выясняет, удалось ли наказать их виновников.

Авария в Днепре: сын мажора сбил пешеходов

В Днепре 1 декабря на одной из центральных улиц города водитель BMW наехал на пешеходов. В темноте они переходили проезжую часть по "зебре", светофор при этом не работал.

Полицейские говорили, что ДТП произошло в 19:45 на Заводской набережной без участия пешеходов: автомобиль BMW врезался на полной скорости в Ford.

Водитель автомобиля BMW врезался на полной скорости в Ford

В результате удара в "Форде" погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека двое детей и двое взрослых (водитель и пассажир) получили серьезные травмы. Водителя BMW задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Позднее выяснилось, что BMW управлял Арсений Бессонов, сын местного бизнесмена Олега Бессонова, обвиняемого в причастности к теневым схемам с фиктивными ФОПами. Совсем недавно предприниматель сам угодил в ДТП, но его признали невиновным.

Николай Харьковский получил тюремный срок

Виновник резонансного смертельного ДТП в Харькове получил 8 лет лишения свободы, он также обязан выплатить по 1 млн гривен обоим детям погибшего. Авария произошла 26 октября 2021 года, но ввиду скандального поведения подозреваемого остается актуальной.

На момент ДТП водителю Infinity Q50 Николаю Харьковскому было 16 лет, он проехал на красный сигнал светофора и врезался на полной скорости в Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина.

Николай Харьковский цинично высказывался о погибшем водителе

Харьковский намеренно разогнал автомобиль, чтобы проскочить на красный. После столкновения в медицинском учреждении он указал неправильный адрес проживания и пытался покинуть помещение больницы, но был задержан сотрудниками полиции.

В перерыве на одном из судебных заседаний Червонозаводского райсуда Харькова, подросток цинично высказался о погибшем водителе. Дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем он ей улыбается, а Харьковский ответил ей: "Бухим меньше ездить надо".

Грозил связями с "Океаном Эльзы": в центре Киева водитель Mersedes чуть не задавил людей

Дмитрий Рысич, водитель внедорожника Mersedes, принадлежащий владелице бренда One by One Лидии Сметане, 10 октября около 22:00 чуть не наехал на людей на улице Саксаганского в центре Киева. Как утверджал виновник ДТП, он "зарубился с другим водителем" на светофоре и не справился с управлением.

Пострадавшие рассказывали, что Рысич не удосужился спросить их о состоянии здоровья, предлагал взятку и был уверен, что его "отмажут, потому что он связан с командой группы "Океан Эльзы". Схожее отстраненное отношение к событию проявила и Сметана, прибыв на место аварии.

Mersedes принадлежит владелице бренда One by One Лидии Сметане

Позднее выяснилось, что водитель не имеет отношения к "Океану Эльзы". Потерпевшие заявили, что первый отряд полиции снял место ДТП, посмотрел запись на камерах наблюдения, но составить протокол или принять заявление они отказались. Полицейские не записали данные пострадавших и сразу не проверили водителя на признаки опьянения, пообещав сделать это позже.

Если удастся установить степень нанесенных телесных повреждений средней тяжести, водителю грозит уголовная ответственность, а в противном случае — лишь административная.

Военный не увидел кабана: член команды Минстратегпрома погиб с женой в ДТП

Ночью 8 сентября, в автомобильной аварии погиб Ярослав Олейник, один из первых членов новой команды Министерства стратегических отраслей и промышленности. В ДТП погибла и его жена Нина. Олейник присоединился к команде министерства прошлым летом, пришел с фронта. Отвечал за работу с производителями дронов.

Олейник, известный под позывным "Локи", присоединился к ВСУ в 2017 году, служил в подразделении аэроразведки оператором дронов. Участвовал в боях с российскими восйками в Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Обучал военных управлять дронами.

Ярослав Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году и служил в подразделении аэроразведки

Подробностей об этом ДТП практически нет. Однако СМИ выяснили, что это случилось около 23:50 в Житомирской области. Военный на автомобиле Mitsubishi L-200 случайно наехал на дикого кабана, который лежал на дороге и потерял управление.

Далее военный выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник с женой. От полученных трав они погибли на месте ДТП, а Водитель Mitsubishi L-200 доставлен в больницу. Чем закончилось разбирательство, неизвестно.

ДТП в Ровенской области с 14 погибшими

В Ровенской области 6 июля 2024 года автоцистерна врезалась в маршрутку, погибли 14 пассажиров. Cамому младшему было 6 лет, в ДТП погибли его родители, выжила лишь 57 летняя бабушка.

Правоохранители рассматривали следующие причины аварии: повреждение колеса грузовика, выпуск на линию грузового автомобиля с технической неисправностью, невнимательность водителя и нарушение им правил дорожного движения.

У бензовоза могло быть повреждено колесо

Грузовик принадлежал субъекту хозяйственной деятельности, правоохранители изучают документы, на основании которых автомобиль был допущен к перевозкам. В рамках расследования назначили 18 экспертиз, о наказании виновных в аварии в настоящее время ничего неизвестно, как и о ходе разбирательств.

В чем проблема аварий на дорогах?

Украинские правоохранители в большинстве случаев тщательно расследуют причины дорожных аварий и определяют виновных, считает бывший работник отдела расследований ДТП, адвокат Виктор Чевгуз.

Если произошла резонансная авария, дело просто так не закроют ввиду его скандальности и общественной значимости.

"Можно сказать, что такие дела в основном поддаются логическому завершению. Бывают очень разные ситуации, нельзя исключать, что обе стороны могут заниматься провокациями — как потерпевшая, так и виновная", — объясняет он Фокусу.

Многое в ходе расследования зависит от результатов аварии: степени тяжести телесных повреждений или летального исхода, алкогольного или наркотического опьянения участников. Устанавливают все эти факты специалисты судмедэкспертизы.

Виновные в дорожных инцидентах нередко добиваются в суде смягчения наказания, но по закону они имеют право на адвокатов. Влияние на следствие и судей не исключено: в Украине реальность такова, что многое зависит от общественного положения преступника.

